Er staat een vertrekclausule in het nieuwe contract van Erik ten Hag bij Ajax. De succestrainer verlengde deze week zijn verbintenis tot medio 2023.

Ten Hag zou echter al in de zomer van 2022 kunnen vertrekken bij Ajax, zo meldde algemeen directeur Edwin van der Sar zondag tegen ESPN. "Komend seizoen werkt Ten Hag 100 procent zeker bij ons. In een contract staan vaak clausules en dat is in dit geval niet anders."

"Als Erik het volgend seizoen goed doet, zou hij weer daarna een nieuwe stap kunnen maken. Iedereen in de Nederlandse top wil op een gegeven moment naar het buitenland, dat is voor Erik niet anders", vertelde Van der Sar. "We zijn heel blij dat hij nog minimaal een jaar met dit elftal kan werken."

Buitenlandse media brachten Ten Hag de afgelopen weken in verband met clubs als Tottenham Hotspur, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. Met de contractverlenging maakte Ajax een einde aan die geruchten.

De 51-jarige trainer kan zondag met Ajax de landstitel veiligstellen in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 14.30 uur). In de ArenA volstaat een gelijkspel voor het 35e kampioenschap.

Ten Hag pakte prijzen in Nederland en maakte indruk in Europa

Ten Hag maakte in december 2017 de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Na een paar moeizame eerste maanden werd hij erg succesvol.

Eerder dit seizoen pakte Ten Hag de TOTO KNVB Beker met Ajax. In het seizoen 2018/2019 won de tukker al de dubbel met de topclub.

Ook in Europa presteerde Ajax indrukwekkend onder de trainer, met een halvefinaleplaats in de Champions League in 2019 en een kwartfinale in de Europa League in het huidige seizoen.

