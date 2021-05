Feyenoord begint zondag met Róbert Bozeník in de spits aan de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (aftrap 12.15 uur). De Slowaak vervangt de geschorste Steven Berghuis tegen de hekkensluiter van de Eredivisie.

Berghuis is na zijn rode kaart tegen Vitesse voor twee duels geschorst. De Oranje-international is met zeventien treffers clubtopscorer.

De 21-jarige Bozeník staat pas voor de derde keer dit seizoen in de basis en scoorde nog niet. Door de basisplaats van de spits schuift Bryan Linssen door naar de vleugel.

Ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0) van vorige week voert trainer Dick Advocaat nog een wijziging door. Mark Diemers maakt plaats voor Leroy Fer, die bij afwezigheid van Berghuis de aanvoerdersband draagt.

Feyenoord moet winnen om aan te haken bij Vitesse in de strijd om de vierde plek. De Arnhemmers zegevierden zaterdag met 2-1 over PEC Zwolle. De nummer vijf van de Eredivisie gaat de play-offs in om Europees voetbal, de nummer vier is al zeker van deelname aan de nieuwe Conference League.

Drie wijzigingen bij hekkensluiter ADO

Ook voor ADO zijn de drie punten broodnodig. Als de hekkensluiter niet wint, dan is rechtstreekse degradatie bijna onafwendbaar voor de ploeg van trainer Ruud Brood.

Ten opzichte van de 0-3-nederlaag tegen Fortuna Sittard van vorige week voert Brood drie wijzigingen door. Shaquille Pinas, John Goossens en Bobby Adekanye staan in de basis. Dat gaat ten koste van Juan Castillo, Marko Vejinovic en Ricardo Kishna.

Opstelling ADO: Fraisl; Van Ewijk, Zuiverloon, Pinas, Kemper; De Boer, El Khayati, Goossens; Besuijen, Arweiler, Adekanye.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Sinisterra, Bozeník, Linssen.