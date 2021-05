De spelersbus van FC Twente werd zaterdagavond laat opgewacht door een kleine groep boze supporters. Na de 3-0-nederlaag tegen Fortuna Sittard is het crisis bij de ploeg van trainer Ron Jans.

"Dit is voor mij de slechtste nederlaag van het seizoen", zei Jans tegen Tubantia. "Omdat we het niet hebben kunnen opbrengen om te knokken, te vechten, elkaar op te peppen. We hebben het ondergaan. Het is dat Joël Drommel nog een paar ballen pakt, anders verlies je hier met 5-0."

FC Twente hoopte na een sterke eerste seizoenshelft op Europees voetbal, maar na de winterstop won de ploeg nog maar twee keer. De laatste negen duels werden niet gewonnen en de nederlaag tegen Fortuna was alweer de vierde op rij. Daardoor zakte de ploeg zaterdag af naar het rechterrijtje.

Jans sprak van een ontluisterende reeks. "We gaan ten onder als een Titanic, je zinkt gewoon met z'n allen. Je wil het seizoen toch niet zo uit laten gaan?"

"Dit krijgt nog wel een staartje", kondigde de trainer aan in Sittard. "De bezem gaat erdoor."

Twente-speler Godfried Roemeratoe bedekt zijn gezicht uit schaamte voor de nederlaag in Sittard. Twente-speler Godfried Roemeratoe bedekt zijn gezicht uit schaamte voor de nederlaag in Sittard. Foto: Pro Shots

Jans verwacht meer van routiniers

Tien minuten voor tijd was al te zien wat Jans ongeveer van plan is. Met een drievoudige wissel haalde hij Luciano Narsingh (30), Dario Dumic (29) en Queensy Menig (25) naar de kant voor jongelingen Mees Hilgers, Thijs van Leeuwen en Daan Rots (allen 19 jaar).

"Dat was een signaal, ja", gaf de trainer aan. "Ik verwacht meer van de ervaren jongens. Het was dood katoen op dat moment. Je verwacht van ervaren jongens dat ze meer aanwezig zijn, ook naar medespelers toe."

Ondanks de slechte serie hield Jans lang vast aan het elftal dat voor de winterstop wel succesvol was. "De spelers hebben zoveel kansen gehad. Vanaf nu gaat mentaliteit boven kwaliteit. Dat kunnen de jongens deze week laten zien op de training."

