Sven van Beek ging zaterdagavond met zijn zevende eigen doelpunt de recordboeken van de Eredivisie in. De lange verdediger zei niet wakker te liggen van die negatieve statistiek.

"Het is leuke tv, maar zelf boeit het me niet zoveel. Ik lig er niet wakker van", zei de 26-jarige verdediger tegen ESPN. "Natuurlijk is het niet leuk, maar al met al heb ik een goede wedstrijd gespeeld."

Van Beek kopte in de blessuretijd van de eerste helft uit een hoekschop de 2-0 achter zijn eigen doelman Arijanet Muric. Willem II verloor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht uiteindelijk met 3-2.

De oud-Feyenoorder verweet zichzelf weinig. "Als je het duel niet aangaat, dan zeggen ze daar ook wat van. Nu raak ik hem ongelukkig en gaat 'ie er weer in. De zevende keer voor mij."

Een verklaring voor zijn vele eigen doelpunten was er volgens Van Beek niet. "Het is pure pech, meer kan ik er niet van maken. Het is gebeurd, maar ik blijf er positief in staan."

Meeste eigen doelpunten Eredivisie 7 - Sven van Beek (Feyenoord, Willem II)

6 - Marilia (Sparta, VVV)

4 - Peet Bijen (ADO Den Haag, FC Twente), Timothy Derijck (ADO Den Haag, NAC Breda), Rens van Eijden (PSV, NEC, Willem II, AZ), Hans Linders (MVV), Heini Otto (FC Twente, ADO Den Haag), Rob Penders (RBC, NAC Breda), Jan Veenstra (Vitesse, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles), Chris Verkaik (Ajax, Haarlem, SVV, AZ)

'We bleven tot het einde strijden voor een puntje'

Mede door het eigen doelpunt van Van Beek blijft Willem II in degradatiezorgen. De Tilburgers staan met nog drie duels te spelen vijftiende; de nummer zestien gaat de play-offs in.

"We hebben een goede wedstrijd neergezet en bleven tot het einde strijden voor een puntje. Zo moeten we er ook volgende week weer in gaan", keek Van Beek vooruit.

Daarmee doelde de verdediger op de thuiswedstrijd van PSV van volgende week zondag. Daarna speelt de degradatiekandidaat nog uit tegen ADO Den Haag en thuis tegen Fortuna Sittard.