Borussia Dortmund heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de DFB-Pokal. De ploeg won in de halve finales eenvoudig met 5-0 van tweededivisionist Holstein Kiel.

Dortmund had halverwege al de eindstand bereikt. Giovanni Reyna (twee keer), Marco Reus, Thorgan Hazard en Jude Bellingham scoorden. Het was de eerste keer ooit in de DFB-Pokal dat er zo'n hoge score was in de rust van een halve finale.

'Der Borussen' konden niet beschikken over Erling Braut Haaland. De sterspeler kampt met een spierblessure. Het is nog niet bekend hoelang hij is uitgeschakeld.

Holstein Kiel was een van de grote verrassingen van dit bekertoernooi. De nummer vier van de 2. Bundesliga stuntte in de tweede ronde tegen titelverdediger Bayern München door na strafschoppen te winnen.

In de finale neemt Dortmund het op donderdag 13 mei op tegen RB Leipzig, dat vrijdag in de andere halve finale met 1-2 te sterk was voor Werder Bremen. Het winnende doelpunt viel pas in de laatste minuut van de verlenging.

Dortmund veroverde in het verleden al vier keer de DFB-Pokal, waarvan de laatste in 2017. Leipzig pakte nog nooit de nationale beker, maar stond in 2019 wel al eens in de finale.