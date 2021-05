Sven van Beek is door zijn eigen doelpunt zaterdag tegen FC Utrecht alleen recordhouder in de Eredivisie. De Willem II-verdediger passeerde vlak voor rust van de wedstrijd in Stadion Galgenwaard, die de Tilburgers met 3-2 verloren, zijn eigen keeper Arijanet Muric en kwam daarmee op zeven eigen goals.

De 26-jarige Van Beek had het pijnlijke record sinds 17 februari 2019 al samen met voormalig Sparta-verdediger Marilia in handen. In dienst van Feyenoord schoot hij die middag op bezoek bij FC Groningen zijn zesde eigen goal binnen.

Eerder maakte hij namens de Rotterdamse club eigen doelpunten tegen ADO Den Haag, AZ, De Graafschap, Excelsior en sc Heerenveen. Bij liefst vijf van zijn zes eigen treffers voor Feyenoord werd Kenneth Vermeer gepasseerd.

Tegen FC Utrecht kopte Van Beek in de vierde minuut van de extra tijd van de eerste helft in eigen doel. Het was de 2-0, nadat Sander van de Streek in de vierde minuut de 1-0 had gemaakt. Na Na rust scoorde Gyrano Kerk voor FC Utrecht en de goals van Willem II kwamen van Sébastian Holmén en Kwasi Wriedt.

Sven van Beek in actie tegen FC Utrecht. Sven van Beek in actie tegen FC Utrecht. Foto: ANP

Van Beek maakte drie 'normale' goals

De Braziliaan Marilla speelde van 1996 tot 2002 in de Eredivisie en was louter voor Sparta actief. Van Beek debuteerde in 2013 voor Feyenoord op Eredivisie-niveau.

Sinds de winterstop wordt de voormalig jeugdinternational verhuurd aan Willem II. Zijn contract in De Kuip loopt komende zomer af.

Opvallend is dat Van Beek pas drie keer in het goede goal scoorde in de Eredivisie en de laatste keer is al vijf jaar geleden. Hij maakte er twee voor Feyenoord in het seizoen 2015/2016 en een in de jaargang 2014/2015.