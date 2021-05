AZ is zaterdag in de race gebleven voor de tweede plaats in de Eredivisie door een 1-3-zege bij RKC Waalwijk. Vitesse deed goede zaken in de strijd om de vierde plaats door een late 2-1-overwinning op PEC Zwolle.

Zonder de zieke Teun Koopmeiners kwam AZ in de zeventiende minuut nog wel op achterstand tegen RKC. Nadat Richard van der Venne vlak daarvoor een grote kans had laten liggen, scoorde Thijs Oosting wel. De huurling van AZ rondde koeltjes af na een prachtige pass van Van der Venne.

Daardoor leek AZ wel wakker geschud en bracht het in de 28e minuut de stand alweer in evenwicht via Albert Gudmundsson. De aanvaller draaide zich op aangeven van Calvin Stengs knap vrij en schoof de bal simpel in de verre hoek.

In de tweede helft was het helemaal eenrichtingsverkeer richting het doel van RKC en was de 1-2 van Myron Boadu in de 63e minuut daarvan een logisch gevolg. De spits kon na een foute pass van Anas Tahiri alleen op de goal af en faalde niet.

Daarmee was de wedstrijd beslist. Helemaal doordat RKC vijf minuten na de 1-2 met tien man verder moest door een rode kaart van Sylla Sow voor een natrappende beweging. Calvin Stengs maakte er vervolgens nog 1-3 van. De aanvaller scoorde na een fraaie combinatie met Gudmundsson.

AZ kwam in punten gelijk met nummer twee PSV, maar de Eindhovenaren nemen het zondag nog in eigen huis op tegen sc Heerenveen. De tweede plaats geeft recht op een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De nummer drie moet genoegen nemen met de groepsfase van de Europa League.

De spelers van Vitesse vieren de 1-0 tegen PEC Zwolle. De spelers van Vitesse vieren de 1-0 tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Vitesse start wel overtuigend tegen PEC

Zonder de geschorste Riechedly Bazoer startte Vitesse wel overtuigend tegen PEC, dat mede door coronabesmettingen liefst tien spelers miste, en kwam het in de 27e minuut op voorsprong via Armando Broja. De aanvaller schoot de bal na een mooie steekbal van Thomas Bruns in de verre hoek.

Vitesse bleef daarna dominant en Broja dacht vijf minuten na rust ook voor de 2-0 te zorgen, maar deze treffer werd afgekeurd door de VAR omdat de bal in dezelfde aanval de hand raakte van Loïs Openda.

PEC profiteerde optimaal van die beslissing en forceerde in de 54e minuut de gelijkmaker via Jesper Drost. De middenvelder had wel het geluk dat zijn poging van een meter of twintig dusdanig van richting werd veranderd waardoor doelman Remko Pasveer kansloos was.

Het had er alle schijn van dat Vitesse op duur puntenverlies af leek te stevenen, maar in de 92e minuut zorgde Idrissa Touré alsnog voor een enorme opluchting. De invaller kopte de bal uit een voorzet van Oussama Tannane op prachtige wijze in de bovenhoek.

Vitesse vergrootte als nummer vier de voorsprong op Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij ADO Den Haag, tot vijf punten. De vierde plaats betekent een ticket voor de voorrondes van de Europa League. De nummer vijf moet deelnemen aan de play-offs om een startbewijs voor die nieuwe competitie.