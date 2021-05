FC Utrecht is zeker van deelname aan de play-offs om een Europees ticket. De ploeg van trainer René Hake versloeg zaterdag in Stadion Galgenwaard Willem II met 3-2 en weet daardoor dat het bij de eerste acht zal eindigen in de Eredivisie. Eerder op de avond hield Fortuna door een 3-0-overwinning op FC Twente zicht op de play-offs.

FC Utrecht leidde halverwege al met 2-0 tegen Willem II door een goal in de vierde minuut van Sander van de Streek en een eigen treffer van Sven van Beek. De verdediger kopte in de vierde minuut van de extra tijd binnen en dat was zijn zevende eigen doelpunt uit zijn carrière. De 26-jarige Van Beek heeft het pijnlijke record daardoor nu alleen in handen, nadat hij het de afgelopen twee jaar deelde met voormalig Sparta-verdediger Marillia.

Na de rust verkleinde Willem II-verdediger Sebastian Holmén de achterstand, maar Gyrano Kerk bracht na ruim een uur de marge weer op twee. Kwasi Wriedt gaf Willem II daarna nog hoop op een punt, maar de niet onverdiende gelijkmaker wilde niet vallen.

Grote afwezige bij Willem II was trainer Zeljko Petrovic. De oud-prof heeft een acute hernia opgelopen. Assistent-trainer Gery Vink fungeerde tegen FC Utrecht als hoofdtrainer.

Onder leiding van Petrovic verloor Willem II op 19 februari in Tilburg met grote cijfers van FC Utrecht (0-6). De opvolger van de in januari ontslagen Adrie Koster kon de Brabantse ploeg nadien toch aan de gang brengen. Het uitduel met FC Utrecht leverde voor het strijdlustige Willem II echter niets op. Daardoor blijven de degradatiezorgen groot in Tilburg.

Lisandro Semedo scoorde twee keer voor Fortuna Sittard. Foto: ANP

Twente wacht sinds 14 februari op overwinning

Voor FC Twente zijn de play-offs steeds verder weg, zeker nadat zaterdag bij Fortuna voor de negende keer op rij niet gewonnen werd in de Eredivisie. Lisandro Semedo was belangrijk voor Fortuna. De Kaapverdiaanse aanvaller tekende in de eerste helft voor de 1-0 en maakte na rust de 3-0. Tussendoor benutte Mats Seuntjens een strafschop.

Door de zege staat Fortuna voorlopig negende, al moet een aantal concurrenten dit weekend nog in actie komen. FC Twente, dat op 14 februari de laatste zege boekte, heeft drie punten minder dan Fortuna.

Semedo had Fortuna zaterdag al in de derde minuut op voorsprong kunnen zetten. FC Twente-verdediger Tyronne Ebuehi voorkwam dat de bal na een hard schot van de aanvaller in het doel verdween. In de twintigste minuut kreeg Emil Hansson een nog veel grotere kans. Seuntjens legde de bal goed breed, waarna Hansson van dichtbij toch nog stuitte op keeper Joël Drommel.

Vijf minuten later viel de openingstreffer alsnog. Semedo schoot in de verre hoek laag raak: 1-0. Twente dacht kort voor rust langszij te komen, maar een doelpunt van Dario Dumic werd wegens buitenspel afgekeurd.

Ook in de tweede helft lag het initiatief bij Fortuna, dat na hands van Wout Brama in de 62e minuut een strafschop kreeg. Seuntjens scoorde. Semedo bepaalde in de 74e minuut de eindstand op 3-0.

Wedstrijden in 31e speelronde Eredivisie Heracles Almelo-VVV-Venlo 4-0

Fortuna Sittard-FC Twente 3-0

RKC Waalwijk-AZ 1-3

Vitesse-PEC Zwolle 2-1

FC Utrecht-Willem II 3-2

ADO Den Haag-Feyenoord (zondag 12.15 uur)

Ajax-FC Emmen (zondag 14.30 uur)

FC Groningen-Sparta Rotterdam (zondag 14.30 uur)

PSV-sc Heerenveen (zondag 16.45 uur)