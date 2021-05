Internazionale kan de titel in de Serie A bijna niet meer ontgaan door een 0-2-zege zaterdag op hekkensluiter Crotone. Paris Saint-Germain veroverde zonder Kylian Mbappé voor minimaal een paar uur de koppositie in de Ligue 1 door een 2-1-zege op RC Lens.

Lange tijd had Inter, waar Stefan de Vrij een basisplaats had, zijn handen vol aan Crotone. Oud-Ajacied Christian Eriksen brak ruim twintig minuten voor tijd de ban en diep in de blessuretijd verdubbelde Achraf Hakimi de score. Tussendoor werd nog een doelpunt van Romelu Lukaku afgekeurd door de VAR.

Inter is zondag bij puntenverlies van nummer twee Atalanta bij Sassuolo verzekerd van het kampioenschap. Het verschil bedraagt op dit moment veertien punten en bovendien heeft Inter een beter onderling resultaat, wat boven het doelsaldo geldt.

Al tien jaar is Inter prijsloos. De 'Nerazzurri' pakten in 2011 de Coppa Italia en in 2010 de laatste landstitel. Juventus toonde zich de afgelopen jaren zeer dominant met negen achtereenvolgende landskampioenschappen.

Juventus is bezig aan een dramatisch seizoen en moet zelfs vrezen voor het mislopen van een Champions League-ticket. De 'Oude Dame' staan op de vierde plaats en strijden samen met Atalanta, Napoli, AC Milan en Lazio om een plek in de top vier.

De spelers van Paris Saint-Germain vieren een doelpunt tegen RC Lens. De spelers van Paris Saint-Germain vieren een doelpunt tegen RC Lens. Foto: AFP

PSG, waar Mitchel Bakker op de bank bleef, moest waken voor een dure misstap tegen de verrassende nummer vijf Lens. De thuisclub oogde geconcentreerd en stond binnen een uur op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Neymar en Marquinhos (assist Neymar).

Lens bracht twee minuten na de 2-0 nog wel de spanning terug dankzij een treffer van Ignatius Ganago, maar PSG trok uiteindelijk de zege over de streep. In de slotfase werd nog de 3-1 van Mauro Icardi afgekeurd door de VAR.

Mbappé kampt met een lichte kuitblessure en PSG wilde geen risico nemen met hem. De verwachting is dat hij dinsdag wel weer mee kan doen in de return tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League. PSG moet dan de 1-2-nederlaag van woensdag zien goed te maken.

PSG heeft in de Ligue 1 twee punten voorsprong op Lille OSC, dat het later op zaterdag in eigen huis opneemt tegen OGC Nice en bij een overwinning dus zelf weer aan kop gaat. Saillant genoeg wordt Lille-trainer Christophe Galtier genoemd als de coach van Nice voor volgend seizoen.

Ook AS Monaco (vier punten achterstand op PSG) en in mindere mate Lyon (negen punten minder) doen nog mee in de spannende titelrace in Frankrijk. Zij spelen zondag tegen elkaar in Monaco. PSG werd de voorbije drie jaar landskampioen.

