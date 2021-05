VVV-Venlo heeft zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo de volgende nederlaag geleden (4-0) in een lange reeks. De Venlonaren, die moeten vrezen voor degradatie, hebben nu twaalf Eredivisie-wedstrijden op rij verloren en dat is een evenaring van het negatieve record deze eeuw.

Door doelpunten van Sinan Bakis en Rai Vloet wist VVV halverwege in het Asito Erve al dat de kans groot was op de twaalfde nederlaag op rij. Na rust maakte Bakis de 3-0 en completeerde hij vanaf de strafschopstip zijn hattrick.

De laatste club die twaalf keer op rij verloor was Willem II verdeeld over de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011. VVV kan dit seizoen nog het Eredivisie-record van De Volewijckers breken. De Amsterdamse club verloor in het seizoen 1962/1963 veertien wedstrijden op rij.

Door de nieuwe nederlaag heeft VVV nog altijd geen punt gepakt sinds de aanstelling van trainer Jos Luhukay, die 17 maart de ontslagen Hans de Koning opvolgde. De Limburgse club heeft onder Luhukay zelfs nog maar één keer gescoord in vijf wedstrijden en Georgios Giakoumakis (24 goals) kan de eerste speler worden die als topscorer degradeert uit de Eredivisie.

Met nog drie wedstrijden te gaan staat VVV-Venlo zeventiende en de achterstand op nummer zestien FC Emmen, dat zondag uit speelt tegen Ajax, bedraagt twee punten. De onderste twee clubs degraderen dit seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Heracles staat op een keurige achtste plaats en is in de race voor een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Rai Vloet maakte de 2-0 uit een vrije trap. Rai Vloet maakte de 2-0 uit een vrije trap. Foto: ANP

Vloet scoort voor vijfde keer op rij

Zorg voor VVV is ook dat Giakoumakis niet fit oogt. De Griek werd tegen Heracles na 59 minuten gewisseld, toen Heracles al op een 3-0-voorsprong stond. Bij Heracles excelleerde spits Bakis juist met zijn tweede hattrick van dit seizoen. In de 35e minuut was het voor het eerst raak voor de Duitser, die Kristopher Da Graca uitkapte en raak schoot.

Vlak voor rust verdubbelde Rai Vloet de voorsprong met een schitterende vrije trap. De middenvelder ging zo de boeken in als de eerste Heracles-spelers ooit die vijf wedstrijden op rij scoort in de Eredivisie.

Door de 2-0-achterstand was VVV halverwege geknakt. Met een driedubbele wissel probeerde Luhukay het tij nog te keren bij rust, maar Heracles kwam niet meer in de problemen. In de 55e minuut maakte Bakis op aangeven van Noah Fadiga zijn tweede en zeven minuten voor tijd mocht hij vanaf de strafschopstip aanleggen voor zijn derde, na hands van invaller Arjan Swinkels. Bakis maakte geen fout en maakte de uitslag voor VVV zo nog pijnlijker.