Atlético Madrid heeft zaterdag de koppositie in La Liga verstevigd. De ploeg van coach Diego Simeone ontsnapte aan puntenverlies bij laagvlieger Elche (0-1), waarna Real thuis met te sterk was voor Osasuna. De twee clubs namen zo afstand van FC Barcelona, dat zondag nog in actie komt.

Atlético heeft met nog vier wedstrijden te gaan 76 punten en Real volgt met 74 punten. Barcelona staat op 71 punten en moet zondag winnen bij Valencia om aansluiting te houden.

Ook nummer drie FC Barcelona kan zondag bij een uitzege op Valencia weer op twee punten van de koploper komen. Sevilla, dat maandag Athletic Club ontvangt, doet als nummer vier ook nog mee in de titelstrijd en heeft zes punten achterstand op Atlético.

Volgende week zaterdag staat in Camp Nou de topper tussen het Barcelona van coach Ronald Koeman en Atlético op het programma.

Fidel miste in de slotfase een strafschop namens Elche. Fidel miste in de slotfase een strafschop namens Elche. Foto: AFP

Elche mist vlak voor tijd strafschop

Luis Suárez dacht Atlético bij Elche in de zestiende minuut op voorsprong te brengen, maar de treffer van de Uruguayaan werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Zeven minuten later zorgde Marcos Llorente met een van richting veranderd schot wel voor de openingsgoal.

Vlak voor rust gaf scheidsrechter Mario Melero López een strafschop aan Atlético vanwege hands van Elche-verdediger Diego González. Op advies van de VAR werd de beslissing teruggedraaid omdat González zijn armen langs zijn lichaam hield.

Suárez vond na ruim een uur spelen opnieuw het net, maar ook dat doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg Elche een penalty na hands van Llorente, maar de inzet van Fidel belandde via de handen van doelman Jan Oblak op de paal.

Ook Real ontsnapte aan puntenverlies. De ploeg van trainer Zinédine Zidane miste tegen Osasuna vele mogelijkheden en een kwartier voor tijd stond het nog 0-0 in Estadio Alfredo Di Stéfano. In de 76e minuut maakte de Braziliaanse verdediger Éder Militão de bevrijdende 1-0 en vier minuten later tekende zijn landgenoot Casemiro voor de 2-0.

Vreugde bij Real Madrid na de 2-0. Vreugde bij Real Madrid na de 2-0. Foto: AFP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga