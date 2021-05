Manchester City kan zondag voor de zevende keer in de clubhistorie kampioen van Engeland worden. Met een B-team en Nathan Aké in de basiself won de koploper zaterdag met 0-2 van Crystal Palace, waardoor de titel een feit is als Manchester United zondag thuis van Liverpool verliest. Later op de dag was Anwar El Ghazi trefzeker voor Aston Villa, dat daardoor met 1-2 won bij Everton.

City brak na rust de ban tegen het stugge Palace, waar Jairo Riedewald een basisplaats had en Patrick van Aanholt op de bank bleef. Sergio Agüero opende de score met zijn eerste doelpunt in een maand tijd en twee minuten later bepaalde Ferran Torres al de eindstand.

Met nog vier wedstrijden te spelen heeft City een voorsprong van dertien punten op United. Mocht de nummer twee gelijkspelen tegen Liverpool, dan is City officieus kampioen, omdat het een veel beter doelsaldo heeft dan de aartsrivaal.

Aké speelde omdat City-manager Josep Guardiola veel spelers spaarde tegen Palace voor de return dinsdag tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. De 'Citizens' verdedigen daarin in eigen huis de 1-2-zege van afgelopen woensdag in Parijs.

Onder anderen Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Riyad Mahrez zaten tegen Palace op de bank. Mede daardoor mocht Aké in de basis starten. Het was voor de Oranje-international pas zijn tweede officiële wedstrijd van dit kalenderjaar. Hij maakte de negentig minuten vol.

Kai Havertz juicht na een doelpunt voor Chelsea tegen Fulham. Kai Havertz juicht na een doelpunt voor Chelsea tegen Fulham. Foto: AFP

Chelsea wint met Ziyech van Fulham

Later op zaterdag deed Chelsea goede zaken in de strijd om een plek in de top vier. De nummer vier, waar Hakim Ziyech in de basis stond en halverwege de tweede helft werd gewisseld, was met 2-0 te sterk voor Fulham, waar Kenny Tete niet in actie kwam.

Kai Havertz was de grote man aan de kant van Chelsea. De aanvaller, die afgelopen zomer voor een recordbedrag van 80 miljoen euro werd overgenomen van Bayer Leverkusen, maakte beide goals. Met name de assists van Mason Mount en Timo Werner waren van grote schoonheid.

Chelsea heeft zes punten voorsprong op nummer vijf West Ham United. Daarachter doen Liverpool (zeven punten achterstand op Chelsea) en Tottenham Hotspur (acht punter minder) ook nog mee om een plek in de top vier, die recht geeft op een Champions League-ticket.

Anwar El Ghazi juicht na zijn winnende goal. Anwar El Ghazi juicht na zijn winnende goal. Foto: EPA

EL Ghazi maakt winnende goal

El Ghazi eiste zaterdagavond een hoofdrol op bij Aston Villa. De Nederlandse aanvaller haalde in de uitwedstrijd tegen Everton tien minuten voor tijd doeltreffend uit (1-2) en bezorgde de club uit Birmingham zo drie punten. Het was zijn achtste treffer dit seizoen in de Premier League.

In de eerste helft kwamen Ollie Watkins (0-1) namens Aston Villa en Dominic Calvert-Lewin van Everton tot scoren. Door de overwinning klom Aston Villa naar de negende plek en Everton staat achtste.

Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman een basisplaats had en de mogelijk naar PSV terugkerende Davy Pröpper geen speeltijd kreeg, rekende met 2-0 af met Leeds United, waar Pascal Struijk aan de aftrap verscheen. Pascal Gross (strafschop) en Danny Welbeck zorgden voor de doelpunten.

