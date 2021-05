Manchester City kan zondag voor de zevende keer in de clubhistorie kampioen van Engeland worden. Met een B-team en Nathan Aké in de basiself won de ploeg van manager Josep Guardiola zaterdag met 0-2 van Crystal Palace, waardoor de titel een feit is als Manchester United zondag van Liverpool verliest.

Pas na rust kwam Manchester City op voorsprong op Selhurst Park. Sergio Agüero schoot op fraaie wijze de bal in de kruising. Het was voor de Argentijn, die Manchester City aan het einde van het seizoen na tien jaar gaat verlaten, zijn eerste doelpunt in ruim een maand tijd.

Twee minuten later besliste Ferran Torres de wedstrijd in het voordeel van de koploper van de Premier League. De Spanjaard schoof de bal met zijn linkervoet bekeken in de verre hoek.

Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Manchester City een voorsprong van dertien punten op Manchester United, dat zondag Liverpool ontvangt. Bij een gelijkspel op Old Trafford is City officieus kampioen, omdat het een veel beter doelsaldo heeft dan de aartsrivaal.

Nathan Aké (tweede van links) voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace, waarin hij in de basis begon.

Aké krijgt basisplaats in B-team

Manager Josep Guardiola spaarde tegen Crystal Palace zijn dragende spelers voor de return tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Onder anderen Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Riyad Mahrez zaten op de bank. Mede daardoor mocht Aké in de basis starten. Het was voor de Oranje-international pas zijn tweede wedstrijd van het jaar met speelminuten. Hij speelde de negentig minuten vol.

Manchester City verdedigt dinsdag een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd in Parijs tegen Paris Saint-Germain. De Engelsen hebben zelfs aan een 0-1-nederlaag genoeg om de eerste Champions League-finale in de clubhistorie te bereiken.

Later op de dag staan in de Premier League Brighton & Hove Albion-Leeds United (16.00 uur), Chelsea-Fulham (18.30 uur) en Everton-Aston Villa (21.00 uur) op het programma.

