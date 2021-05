FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vindt het nogal overdreven dat hij een schorsing van twee wedstrijden heeft gekregen voor zijn rode kaart in het competitieduel met Granada. De Nederlander ging vrijdag dan ook in beroep tegen de straf van de Spaanse voetbalbond.

Koeman werd tegen Granada halverwege de tweede helft naar de tribune gestuurd vanwege commentaar op de vierde official. Volgens het wedstrijdformulier van scheidsrechter Pablo González Fuerte had hij "Wat een figuur" gezegd tegen de vierde man.

"Het is een zeer overdreven straf voor het roepen van 'Wat een figuur'. Als je hiervoor twee duels schorsing krijgt, hoeveel krijg je er dan als je iemand echt beledigt? Twintig?", vroeg Koeman zich zaterdag af op de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen Valencia.

Koeman zal tegen zijn oude club niet op de bank zitten en mist door de schorsing vooralsnog ook de topper tegen koploper Atlético Madrid. "Maar we hebben een goede technische staf. Het is alleen nog onduidelijk of ik tijdens de wedstrijd met hen kan communiceren."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet voor de beelden van de rode kaart van Ronald Koeman.

'Het moet in verdedigend opzicht beter'

Afgelopen donderdag verzuimde Barcelona om voor het eerst dit seizoen de koppositie in La Liga te pakken. De formatie van Koeman verloor in Camp Nou met 1-2 van Granada. Volgens Koeman liet de verdediging van 'Barça' te wensen over.

"Wij hebben eigenlijk altijd veel balbezit en we creëren kansen, maar het moet in verdedigend opzicht beter", aldus de coach. "We spelen met drie centrale verdedigers. Dan kan het niet zo zijn dat we twee goals tegen krijgen terwijl wij meer verdedigers hebben dan de tegenstander aanvallers heeft. We moeten minder ruimte weggeven."

Koeman realiseert zich dat Barcelona niet te lang kan blijven stilstaan bij de nederlaag tegen Granada. Met nog vijf speelrondes te gaan is de spanning in de titelstrijd enorm. Vier ploegen hebben nog een serieuze kans op de titel.

"Er is geen tijd om teleurgesteld te blijven, want we zitten midden in een spannende strijd. De ervaren spelers moeten nu opstaan en de jonge spelers helpen. We hebben vier à vijf spelers die voor het eerst een grote prijs kunnen winnen."

Stand boven in La Liga 1. Atlético Madrid 33-73 (+38)

2. Real Madrid 33-71 (+32)

3. FC Barcelona 33-71 (+46)

4. Sevilla 33-70 (+23)

Bekijk de stand en het programma in La Liga