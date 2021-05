Trainer Mike Snoei vindt dat De Graafschap promotie naar de Eredivisie niet meer mag mislopen. De 'Superboeren' moeten na het 1-1-gelijkspel van vrijdag tegen kampioen SC Cambuur in de resterende twee wedstrijden één keer winnen om terug te keren op het hoogste niveau.

"Als we nu nu niet meer promoveren, dan hebben we niets in de Eredivisie te zoeken", zei Snoei na de wedstrijd tegen Cambuur tegen De Gelderlander. Nummer twee De Graafschap speelt nog tegen middenmoter Jong Ajax en Helmond Sport. "Dit karwei moeten wij gewoon afmaken."

"Dit is een héél belangrijk punt. Zo voelt het ook", vervolgde Snoei. "Al houd ik wel gemengde gevoelens aan deze wedstrijd over. Na de 1-1 kregen we nog drie grote kansen, daar moest er minimaal één van in."

Snoei benadrukt dat Cambuur en De Graafschap het niet op een akkoordje hebben gegooid bij het duel in Friesland. De twee clubs trokken vorig jaar samen op in een rechtszaak tegen de KNVB toen de voetbalbond geen promotie en degradatie toepaste bij het beëindigen van de competities. Cambuur en De Graafschap stonden toen ook al op de twee promotieplekken in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap moet nog één keer winnen voor promotie naar de Eredivisie.

'Afgesproken werk? Nee joh'

Toch gebaarde Cambuur-trainer Henk de Jong in de 88e minuut dat zijn ploeg de wedstrijd rustig moest uitspelen. "Afgesproken werk? Nee joh, het is 88 minuten lang een echte strijd geweest", aldus Snoei. "Dat in de slotfase de voet van het gaspedaal gaat, ontstaat bijna automatisch."

"Ik zag de spelers onderling al een beetje praten. Cambuur kent ook onze reputatie, zij wilden hun feestje met de supporters niet laten verpesten door een late goal en nederlaag. En voor ons was dit punt enorm belangrijk."

De Graafschap speelde in het seizoen 2018/2019 voor het laatst in de Eredivisie. De club uit Doetinchem eindigde als zeventiende en verloor vervolgens in de nacompetitie om lijfsbehoud in een tweeluik van Sparta Rotterdam. De Jong was toen trainer van De Graafschap.

