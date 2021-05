Diego Maradona heeft ontoereikende medische zorg ontvangen en lag al een "langdurige periode in lijden" voordat hij op 25 november vorig jaar overleed. Dat stelt vrijdag een medisch panel van twintig experts die de dood van de voetbalicoon heeft onderzocht.

Maradona stierf op zestigjarige leeftijd aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan waarbij een bloedprop werd verwijderd.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië had een medisch panel samengesteld van experts die zich moesten buigen over de vraag of de voetballegende voor zijn dood de juiste behandeling had gekregen of dat er sprake was van nalatigheid.

In een zeventig pagina's tellend document schrijft het panel dat het overlijdensproces bij Maradona "zeker twaalf uur" voordat hij dood in zijn bed werd gevonden begon. Volgens het panel was de behandeling van de Argentijn omgeven met "onregelmatigheden en tekortkomingen" en heeft het behandelend team zijn overlevingskansen "aan het lot" overgelaten.

Overlevingskans Maradona was groter in 'geschikte kliniek'

De experts zeggen ook dat Maradona een betere kans op overleven had gehad bij adequate behandeling in een geschikte medische kliniek. 'Pluisje' overleed in een huurhuis in een rijke buurt in Buenos Aires waar hij thuiszorg kreeg na zijn hersenoperatie.

Er loopt een onderzoek naar zeven personen, onder wie hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Diaz. Zij zijn aangemerkt als verdachten in de strafzaak, met onopzettelijke doodslag als formele aanklacht en kunnen hiervoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijftien jaar.

Maradona wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. De voormalig aanvaller leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Inmiddels is hij bijgezet in het familiegraf waar ook zijn ouders liggen, op begraafplaats Bella Vista, even buiten Buenos Aires.