RB Leipzig heeft voor de tweede keer in drie jaar tijd de finale van de DFB-Pokal bereikt. Door een doelpunt in de allerlaatste minuut van de verlenging werd Werder Bremen vrijdag met 1-2 verslagen.

De ploeg van toekomstig Bayern München-trainer Julian Nagelsmann neemt het op 13 mei in de finale in Berlijn op tegen Borussia Dortmund of het in de 2. Bundesliga uitkomende Holstein Kiel. Die ploegen staan zaterdagavond tegenover elkaar.

De halve finale tussen Werder Bremen en RB Leipzig kreeg een spectaculaire ontknoping, nadat er aanvankelijk niet veel was gebeurd. De thuisploeg dacht in de eerste helft weliswaar een penalty te krijgen, maar deze beslissing werd op aanraden van de VAR teruggedraaid.

Pas in de derde minuut van de verlenging brak Leipzig de wedstrijd open toen Hwang Hee-chan de bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg en koel afrondde. Tien minuten later trok Leonardo Bittencourt, die profiteerde van een blunder van Leipzig-verdediger Dayot Upamecano, de stand gelijk.

Penalty's leken de beslissing te moeten brengen, maar in de allerlaatste minuut van de verlenging sloeg Leipzig alsnog toe. Op aangeven van Hwang scoorde de Zweedse invaller Emil Forsberg met een fraaie volley.

Leipzig kan over twee weken voor het eerst in de clubhistorie de DFB-Pokal winnen. Twee jaar geleden stond de ploeg in de eindstrijd tegen Bayern München en verloor toen kansloos met 3-0. De twintigvoudig bekerwinnaar ging dit seizoen in de tweede ronde sensationeel onderuit tegen Holstein Kiel.