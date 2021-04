Leicester City heeft vrijdag op pijnlijke wijze puntenverlies geleden in de Premier League. De nummer drie van de ranglijst struikelde over Southampton, dat tachtig minuten met tien man speelde: 1-1. In België boekte trainer John van den Brom met zijn KRC Genk een knappe zege bij de start van de play-offs om het kampioenschap.

Leicester City had de vorige ontmoeting bij Southampton nog met 0-9 gewonnen en net als toen kreeg de thuisploeg al vroeg in het duel rood: Jannik Vestergaard werd in de tiende minuut van het veld gestuurd. De Deen zag een bal van zijn voet springen en gleed vervolgens de doorgebroken Jamie Vardy onderuit.

De bezoekers domineerden, maar grote kansen en doelpunten bleven uit. Na een uur spelen kreeg Southampton zelfs een strafschop na een handsbal van Kelechi Iheanacho. James Ward-Prowse, die in de vierde minuut nog een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, faalde niet vanaf de stip: 1-0.

Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten, want zeven minuten later kopte Jonny Evans op aangeven van Iheanacho de gelijkmaker binnen. In de slotfase ging Leicester vol op jacht naar de drie punten en Vardy was nog dicht bij de winnende treffer, maar het bleef 1-1.

Leicester blijft voorlopig de nummer drie, maar de concurrentie kan wel inlopen op 'The Foxes', die na 34 wedstrijden 63 punten hebben. Chelsea (58 punten), West Ham United (55), Liverpool (54), Tottenham Hotspur (53) en Everton (52) zijn ook nog volop in de race voor de Champions League-tickets.

KRC Genk begon de kampioenspoule met een overwinning. Foto: Pro Shots

Van den Brom start goed in Belgische kampioenspoule

Van den Brom is met zijn KRC Genk goed begonnen aan de play-offs om het kampioenschap in de Jupiler Pro League. De Nederlandse coach zag zijn ploeg een 2-1-achterstand bij Royal Antwerp omdraaien in een 2-3-zege.

De bezoekers begonnen goed aan het duel en kwamen via Théo Bongonda op een 0-1-voorsprong. Na de pauze knokte Antwerp zich terug en scoorde het via Maxime Le Marchand en Koji Miyoshi twee keer in vier minuten.

Nadat Paul Onuachu voor de 2-2 had gezorgd, leek het duel in een gelijkspel te eindigen. Twee minuten voor tijd bezorgde Bongonda de formatie van Van den Brom alsnog de drie punten: 2-3.

Genk mag zich door de overwinning de nieuwe nummer twee in de Jupiler Pro League noemen. De voorsprong op Antwerp is nu een punt. Club Brugge, dat zondag tegen Anderlecht speelt, is nog altijd de koploper en heeft zeven punten meer dan Genk.

