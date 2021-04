De Graafschap kan promotie naar de Eredivisie dit weekeinde nog niet veiligstellen. Voor het oog van 2.400 toeschouwers speelden de Doetinchemmers vrijdag uit bij SC Cambuur, de kersverse kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, met 1-1 gelijk.

De Graafschap handhaaft zich met nog twee speelrondes te gaan op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, al sluipt Almere City wat dichterbij. Door een 1-0-zege op Jong Ajax verkleinde Almere het gat met De Graafschap tot vier punten (75 om 71).

Voor de aftrap wist De Graafschap al dat alles mee moest zitten om dit weekeinde al de champagne te mogen ontkurken. De ploeg van trainer Mike Snoei moest zelf winnen en hopen dat alle concurrenten steken zouden laten vallen.

Na een erehaag gevormd te hebben voor de spelers van Cambuur, die als kampioen al zeker zijn van promotie naar de Eredivisie, kwam De Graafschap na een half uur spelen op voorsprong. Uit een corner belandde de bal via Cambuur-middenvelder Michael Breij in eigen doel.

Aangemoedigd door de supporters, die dit weekend voor het eerst sinds september - bij wijze van proef - welkom zijn in de Keuken Kampioen Divisie, kwam Cambuur na een uur spelen langszij. Giovanni Korte scoorde op aangeven van Issa Kallon en zette zo de 1-1-eindstand op het scorebord.

De Graafschap houdt ondanks het puntenverlies alles in eigen hand. De ploeg speelt nog uit tegen Jong Ajax (7 mei) en thuis tegen Helmond Sport (12 mei) en heeft aan één overwinning genoeg om als nummer twee in de eindstand direct naar de Eredivisie te promoveren.

Jong Ajax-aanvaller Brian Brobbey schoot een penalty huizenhoog over tegen Almere City. Jong Ajax-aanvaller Brian Brobbey schoot een penalty huizenhoog over tegen Almere City. Foto: Pro Shots

Almere City profiteert van pijnlijke misser Brobbey

Almere City bleef in de race voor directe promotie door thuis moeizaam met 1-0 van Jong Ajax te winnen. Een kwartier voor tijd kroonde John Yeboah zich met een mooie uithaal tot matchwinner.

De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk ontnapte in de eerste helft aan een achterstand door een gemiste penalty. Brian Brobbey ging pijnlijk in de fout door de bal vanaf 11 meter bijna het stadion uit te jagen.

Go Ahead Eagles en NAC Breda hebben in theorie ook nog kans om De Graafschap te achterhalen. Beide ploegen komen pas later deze speelronde in actie. Go Ahead (68 punten) speelt zondag thuis tegen Helmond Sport en NAC (67 punten) gaat een dag later op bezoek bij NEC.

Bij de Bredanaars zit Maurice Steijn maandag niet op de bank. De trainer verbleef afgelopen week op Ibiza, waar hij dringend enkele zaken moest regelen. Bij terugkomst hoefde hij van de clubleiding van NAC aanvankelijk niet in quarantaine, maar algemeen directeur Mattijs Manders kwam daar vrijdagavond toch op terug.

Zes ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie krijgen na het reguliere seizoen nog de kans om via de play-offs promotie af te dwingen. Zij moeten zien af te rekenen met de nummer zestien van de Eredivisie.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie SC Cambuur-De Graafschap 1-1

Almere City-Jong Ajax 1-0

FC Eindhoven-FC Den Bosch 1-0

Excelsior-FC Dordrecht 3-0

MVV-FC Volendam 2-2

FC Oss-Jong FC Utrecht 0-4

Roda JC-Jong AZ 0-1

Telstar-Jong PSV 2-2

