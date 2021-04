Ajax Vrouwen heeft vrijdag goede zaken gedaan in de kampioenspoule van de Eredivisie. ADO Den Haag werd thuis met 2-0 verslagen.

De score werd na een goed half uur spelen geopend door Chasity Grant. De twintigjarige aanvaller werd gevonden door Linda Bakker en schoot de bal in de verre hoek. Diep in blessuretijd maakte Nikita Tromp er 2-0 van.

Door de overwinning komt Ajax in punten naast koploper PSV, maar de Eindhovense ploeg gaat zondag nog op bezoek bij FC Twente voor de tweede wedstrijd in de kampioenspoule. PSV won vorige week met 3-1 van Ajax.

Voor Ajax gaat de Vrouwen Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. ADO Den Haag krijgt op die dag bezoek van PSV.

In de degradatiepoule eindigde VV Alkmaar-PEC Zwolle in 3-3. Nadat Chimera Ripa de thuisploeg op voorsprong had gezet, draaide PEC het om door goals van Marushka van Olst en Maxime Bennink. Via opnieuw Ripa en Sanne Koopman kwam VV Alkmaar weer op voorsprong, maar Evi Maatman bezorgde PEC alsnog een punt.

