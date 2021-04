Ruud Gullit is niet te spreken over het besluit van de KNVB om dit weekend niet mee te doen aan de socialemediaboycot tegen racisme. De 58-jarige oud-speler noemt het schokkend dat de Nederlandse voetbalbond zich zo passief opstelt.

De Engelse voetbalbond kwam maandag met een statement om dit weekend niets op sociale media te plaatsen. De actie is bedoeld als statement tegen tegen online racisme en andere beledigingen. Alle Formule 1-coureurs sloten zich vrijdag bij die actie aan.

De KNVB doet dat niet, want volgens de voetbalbond heeft Engeland een lange voorgeschiedenis met de problemen. Volgens de KNVB kent Nederland die voorgeschiedenis niet en dus vindt de bond een boycot dan ook uit het niets komen. Gullit kan zich absoluut niet vinden in die verklaring.

"Mijn maag draait hier van om. Ik heb hier vrijdagmiddag kennis van genomen en ik ben ongelooflijk teleurgesteld in mijn KNVB. Dit betekent dat mijn KNVB het gewoon niet voelt én niet wil zien wat er in dit land allemaal is gebeurd de afgelopen seizoenen", zegt Gullit, die namens de commissie Mijnals spreekt, vrijdag tegen De Telegraaf.

Gullit: 'Bij de KNVB ziet men de urgentie niet'

Volgens Gullit moet de KNVB wel degelijk bekend zijn met die voorgeschiedenis, want ook in Nederland zijn er voorbeelden van racisme in het voetbal. De voormalige assistent-bondscoach van Oranje noemt onder meer een foto uit 2014 van Leroy Fer, die tot een explosie van racistische reacties leidde en de rel rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, die racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch.

"Ik vind het schokkend wat hier nu gaande is", aldus Gullit. "Hoe kun je in hemelsnaam zeggen dat Nederland geen voorgeschiedenis kent en daarom niet meedoet? Bij de KNVB ziet men de urgentie niet. Waarom geen vuist maken? Toen de Super League moest worden stopgezet kwam de hele wereld in actie en was het met twee dagen klaar. Dat zou hier ook moeten."

Gullit is dan ook zeer kritisch richting de bestuurders bij de KNVB. De oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan vindt dat algemeen directeur Eric Gudde nog wel goede bedoelingen heeft, maar baalt dat Jan Smit (voorzitter van de raad van commissarissen) en Jan de Jong (directeur van de Eredivisie CV) zich niet laten horen.

De KNVB laat vrijdagavond in een nieuwe reactie weten dat het een misvatting is dat de bond geen oog heeft voor online racisme in Nederland. "We hebben gezegd dat veel Nederlanders niet op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis hoe men in Engeland tot de boycot is gekomen. Dat is iets heel anders. We hebben onlangs juist ons beleid op dit gebied aangescherpt. Dat doe je niet als je denkt dat dit hier niet speelt."