Internazionale kan dit weekend voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië worden. De 'Nerazzurri' zijn dan wel afhankelijk van Atalanta, maar niemand twijfelt er nog aan dat Inter op korte termijn de negenjarige hegemonie van Juventus gaat doorbreken. "Als je lang hebt gewacht, is de vreugde ook groter."

Supporters van Inter zullen in de afgelopen elf jaar nog vaak met weemoed teruggedacht hebben aan het succesjaar 2010. Onder leiding van een excellerende Wesley Sneijder en superspits Diego Milito behaalde Inter een historische treble: de ploeg van José Mourinho won de landstitel, de beker én de Champions League.

Mourinho vertrok na de gewonnen Champions League en sindsdien ging het bergafwaarts met de Milanese grootmacht. Volgens Willem Haak, Inter-fan en host van de podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal, verzuimde Inter vooral om door te selecteren. "Bij Italiaanse ploegen zie je vaak dat er te laat wordt doorgeselecteerd. Die spelers hadden alles al gewonnen, raakten verzadigd en werden te oud. Daarnaast werden na Mourinho de verkeerde trainers aangesteld en ging het financieel steeds slechter."

"Naarmate de tijd zonder prijs vorderde, werden supporters steeds cynischer en inmiddels smachten ze echt naar een prijs", vertelt Haak. "De landstitel werd dan ook echt tijd, want als je zo lang geen prijzen wint (in 2011 was de Coppa Italia de laatste voor Inter, red.) en ook in Europa niet presteert, mag je jezelf op een gegeven moment ook geen topclub meer noemen. Telkens als het echt moest, stond Inter er niet. Maar nu lijkt het wel te gaan gebeuren. En als je lang hebt gewacht, is de vreugde ook groter."

'In heel Italië is de opluchting voelbaar'

Het verval van Inter na het succesjaar 2010 viel samen met de opmars van Juventus, dat tussen 2011 en 2020 maar liefst negen keer op rij de scudetto pakte. Dit jaar lijkt die reeks gestopt te worden. Inter blijkt dit seizoen oppermachtig in de Serie A en staat vijf wedstrijden voor het einde elf punten voor op Atalanta, de naaste achtervolger. Als Inter zaterdag van Crotone wint en Atalanta dat een dag later tegen Sassuolo niet doet, is de titel zondag officieel binnen voor de Milanezen.

David Endt, journalist en kenner van het Italiaanse voetbal, ziet dat het onttronen van Juventus voor opluchting in het hele Italiaanse voetbal zorgt. "Iedereen die concurrent van Juventus is, en dat is tegenwoordig heel Italië, heeft gesmacht naar het moment dat de reeks kampioenschappen van Juventus wordt doorbroken. De opluchting dat dat nu gebeurt, wordt niet zozeer uitgesproken, maar is wel erg voelbaar."

"Negen keer kampioen worden is een fantastische prestatie, maar het tekent ook de onmacht van de concurrentie", vervolgt Endt. "De tijd dat in Italië alleen de strijd om plaats twee telt, is dit jaar voorbij. Dit kampioenschap gaat een enorme vreugde-explosie teweegbrengen bij Inter, maar eigenlijk in alle geledingen van het Italiaanse voetbal, omdat de hegemonie van Juventus wordt doorbroken. Daarom is dit bijna een historisch moment."

Ook Haak kan zich vinden in die visie en denkt dat het kampioenschap van Inter, en dan vooral het doorbreken van de reeks van Juventus, belangrijk is voor de aantrekkingskracht van de Serie A. "Als een team negen keer op rij kampioen wordt, merk je dat de aandacht voor de competitie verslapt en mensen minder geïnteresseerd zijn. Wat dat betreft maakt een kampioenschap van Inter de competitie weer aantrekkelijker. Het stimuleert ook andere ploegen om weer te investeren. Inter laat zien dat het écht kan, kampioen worden."

De Vrij een van de belangrijkste spelers

In het (waarschijnlijke) kampioenselftal van Inter is een grote rol weggelegd voor Stefan de Vrij. De 28-jarige ex-Feyenoorder is een belangrijke schakel in de driemansdefensie van trainer Antonio Conte, ziet ook Haak. "Hij kwam in 2018 transfervrij over van Lazio en bij Inter is hij alleen maar beter geworden. Hij is voetballend sterk en maakt nauwelijks fouten. Niet voor niets is hij vorig jaar uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A. Hij is zeker een van de belangrijkste spelers. In Nederland is daar nog weleens te weinig aandacht voor."

Zowel Haak als Endt noemt ook topscorer Romelu Lukaku en middenvelder Nicolò Barella als belangrijkste steunpilaren. "Barella had dit seizoen fases dat hij de beste middenvelder van Italië was en een van de beste van Europa", vindt Haak. "Hij is dit seizoen nog beter geweest dan Lukaku." Dat wil wat zeggen, want Lukaku is met 21 doelpunten de topscorer van Inter en hoeft alleen Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo (25 treffers) voor zich te dulden op de topscorerslijst.

Het meesterbrein achter het kampioenschap is coach Conte. Na eerdere successen bij Juventus en Chelsea streek de Italiaanse strateeg in 2019 neer in Milaan, waar hij in twee jaar tijd een elftal smeed en een tactiek verzon waarmee Juventus lijkt te gaan worden onttroond.

"Het mooie en speciale voetbal is dit jaar ondergeschikt geweest aan het resultaat", aldus Endt. "Dat resultaat is voornamelijk afgestemd op fysieke kracht en een tactisch speelplan. Ik heb dit jaar weinig wedstrijden écht genoten van Inter, maar het is wel effectief gebleken."

