Als het aan de Eredivisie CV ligt, dan is er vanaf de 32e speelronde weer publiek welkom bij de Eredivisie-wedstrijden. De overkoepelende organisatie van de clubs roept de overheid op de pilot van afgelopen week voort te zetten.

"In Nederland zijn er 400.000 sneltesten per dag beschikbaar. Om die effectief te kunnen inzetten heb je evenementen nodig die het systeem uitproberen, testen en vervolmaken", zo valt vrijdag te lezen in de verklaring van de Eredivisie CV.

"Het betaald voetbal is daar uitermate geschikt voor. Dat heeft de afgelopen speelronde in de eredivisie aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om dat voort te zetten. Deze week lukt niet meer. Maar volgende week zou wel moeten lukken."

Tijdens de Eredivisie-duels van afgelopen weekend waren er voor het eerst sinds september weer fans aanwezig. De clubs, de KNVB en de Eredivisie CV hoopten dat die landelijke pilot met toegangstests ook daarna ingezet kon worden bij de wedstrijden, maar de pilot is gestopt, waardoor er komend weekend geen fans zijn bij de Eredivisie-wedstrijden.

Bij Ajax-AZ waren er 7.500 fans aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Pro Shots

Eredivisie CV: 'Voetbal opnieuw een deel van de oplossing'

"De clubs komen nu net lekker op stoom en het zou zonde zijn als dat stilvalt. Niet alleen voor het voetbal, want als het daar goed werkt, kunnen mensen zo ook weer naar het theater, musea, festivals en nog veel meer moois", aldus de Eredivisie CV.

"Daarmee is het voetbal opnieuw een deel van de oplossing. En als we dan toch met zijn allen 920 miljoen euro hebben uitgegeven aan sneltesten, laten we er dan vooral gebruik van maken. Juist nu, voordat iedereen gevaccineerd is. Anders is het weggegooid geld."

De 32e speelronde in de Eredivisie begint volgende week vrijdag met de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Vitesse. Naast Sparta spelen dat weekend ook FC Twente, sc Heerenveen, AZ, VVV-Venlo, FC Emmen, Feyenoord, PEC Zwolle en Willem II een thuiswedstrijd.

