Feyenoord-doelman Justin Bijlow is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in april in de Eredivisie. Ajax-verdediger Jurriën Timber werd verkozen tot beste speler onder 21 jaar.

Bijlow pakte voor de eerste keer de prijs voor Speler van de Maand. Hij hield 15 van de 16 schoten in april tegen en noteerde twee clean sheets, tegen Fortuna Sittard (2-0-zege) en Vitesse (0-0). Enkel ploeggenoot Leroy Fer wist hem te passeren met een eigen doelpunt tegen FC Utrecht (1-2-zege).

Tegen Vitesse kwam Bijlow, die eerder dit seizoen nog zijn basisplaats kwijtraakte aan Nick Marsman, ook tot een persoonlijk record. Hij was de eerste Feyenoord-keeper met zoveel reddingen in de Eredivisie sinds Kenneth Vermeer (acht tegen PSV op 15 december 2019).

Bijlow treedt in de voetsporen van Robin van Persie, de laatste Feyenoorder die Speler van de Maand werd in augustus 2018. Eerder dit seizoen kroonden Bijlows teamgenoten Lutsharel Geertruida (september 2020 en januari 2021) en Orkun Kökçü (maart 2021) zich tot beste speler onder 21 jaar.

Jurriën Timber met de trofee voor beste speler onder 21 jaar. Jurriën Timber met de trofee voor beste speler onder 21 jaar. Foto: ESPN

Ajax hofleverancier in Elftal van de Maand

Timber veroverde voor de eerste keer de prijs voor beste speler onder 21 jaar. Hij won 21 van zijn 34 persoonlijke duels in april en was de jongste speler met minstens 60 procent (62 procent). Daarnaast kwam hij per negentig minuten omgerekend tot zeventig verstuurde passes, slechts vijf spelers hadden een hoger gemiddelde.

Timber is de eerste Ajacied die zich beste speler onder 21 jaar mag noemen sinds Noussair Mazraoui (november 2018). Er werden al een recordaantal van negen Ajacieden Speler van de Maand, sinds de start van de verkiezing in augustus 2017. Ryan Gravenberch was in maart de laatste.

Ajax is met vier spelers hofleverancier in het Elftal van de Maand. Naast Jurriën Timber hebben ook Davy Klaassen, Lisandro Martínez en Edson Álvarez een plek in het elftal. Feyenoord (Bijlow en Steven Berghuis) en FC Emmen (Sergio Peña en Michael de Leeuw), volgen beide met twee spelers. PSV (Philipp Max), Vitesse (Riechedly Bazoer) en FC Utrecht (Gyrano Kerk) leveren elk één speler.