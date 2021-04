Ronald Koeman is vrijdag door de Spaanse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart in het competitieduel van FC Barcelona met Granada. De Nederlandse coach mist hierdoor de topper tegen Atlético Madrid.

Koeman werd donderdag in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Granada naar de tribune gestuurd vanwege commentaar op de vierde official. Volgens het wedstrijdformulier van scheidsrechter Pablo González Fuerte had hij "Wat een figuur" gezegd tegen de vierde man.

Door de schorsing mist Koeman niet alleen de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag tegen koploper Atlético, maar ook het uitduel van komende zondag met zijn oude club Valencia.

Koeman werd halverwege de tweede helft, kort na de gelijkmaker van Granada, weggestuurd. Na afloop van de wedstrijd liet hij weten dat hij niet begreep waarom hij op de tribune moest plaatsnemen.

"Ik snap het niet, ik heb niks slechts gezegd tegen de vierde man. Ik heb hem niet beledigd of zo", beweerde hij. "Het is ongelooflijk dat ik deze rode kaart heb gekregen. Maar als de vierde man de ster van de avond wil zijn, dan is dat gelukt. Bedankt."

Voor appgebruikers: tik op de tweet voor de beelden van de rode kaart van Ronald Koeman.

Barcelona liep koppositie mis

Met de nederlaag tegen Granada verspeelde Barcelona kostbare punten in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van Koeman verzuimde voor het eerst dit seizoen de koppositie in La Liga te pakken.

Met nog vijf speelrondes te gaan is de spanning in de titelstrijd enorm. Vier ploegen hebben nog een serieuze kans op de titel.

Stand bovenin La Liga 1. Atlético Madrid 33-73 (+38)

2. Real Madrid 33-71 (+32)

3. FC Barcelona 33-71 (+46)

4. Sevilla 33-70 (+23)

