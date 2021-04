Real Madrid-trainer Zinédine Zidane kan zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Osasuna weer beschikken over Sergio Ramos. De 35-jarige aanvoerder is hersteld van een kuitblessure en een coronabesmetting. Daardoor kan hij in een cruciale fase van het seizoen weer van waarde zijn voor zijn ploeg.

Het herstel van Ramos betekent dat hij ook woensdag in het tweede duel met Chelsea in de halve finales van de Champions League beschikbaar is. Alles bij elkaar was de 180-voudig international van Spanje negen duels uitgeschakeld.

"Hij traint weer mee met ons en dat wil zeggen dat hij ook wedstrijden kan spelen", zei Zidane vrijdag op zijn persconferentie. De coach maakte zijn selectie nog niet bekend. "Maar Sergio is fit."

Ramos is dit kalenderjaar nog amper in actie gekomen voor Real. Aan het begin van 2021 miste de verdediger bijna twee maanden door een operatie aan de meniscus van zijn linkerknie.

Half maart keerde hij terug op het veld, maar kort daarna raakte hij geblesseerd aan zijn kuit in de coolingdown na de 3-1-zege van Spanje op Kosovo. Ramos was vervolgens op de weg terug, maar liep twee weken geleden een coronabesmetting op.

'La Liga blijft spannend tot het eind'

In de spannende titelstrijd in Spanje heeft Real Madrid twee punten achterstand op koploper Atlético Madrid met nog vijf duels te spelen. FC Barcelona heeft evenveel punten als Real, Sevilla heeft één punt minder.

"La Liga is altijd een zware strijd en dat zal het ook nu tot het einde blijven", zei Zidane, die bevestigde dat verdediger Ferland Mendy en middenvelder Federico Valverde zaterdag ontbreken, net als de al langer geblesseerden Lucas Vázquez en Dani Carvajal.

Wel kon hij melden dat de Braziliaanse verdediger Marcelo beschikbaar is voor het duel met Chelsea. Eerder dreigde hij die wedstrijd te moeten missen om zijn burgerplicht te vervullen als medewerker bij een stembureau tijdens regionale verkiezingen.

