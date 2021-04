PEC Zwolle reist zaterdag met een flink uitgedunde selectie af naar Arnhem voor de uitwedstrijd tegen Vitesse. Trainer Bert Konterman mist liefst tien spelers, van wie er zes positief zijn getest op het coronavirus.

PEC maakt wegens de privacywetgeving niet bekend om welke spelers het gaat. Duidelijk is al wel dat Bram van Polen, Sam Kersten, Destan Bajselmani, Mike van Duinen, Thomas Buitink, Sai van Wermeskerken, Eliano Reijnders, Nigel Bertrams, Immanuel Pherai en Virgil Misidjan ontbreken in de selectie.

De Stentor schrijft vrijdag dat PEC deze week op last van de medische staf niet eens samen heeft getraind. In plaats daarvan kreeg elke speler een eigen trainingsschema mee, zodat ze thuis hun conditie op peil konden houden.

"Het is niet anders", zegt Konterman tegen de regionale krant. "Ik kan heel boos worden, gaan huilen of schelden. Maar dat heeft geen zin. Dat verandert de situatie niet. Dus moet je het maar gewoon accepteren en het beste ervan maken. En ik denk dat dat is gelukt."

PEC staat op de dertiende plaats in de Eredivisie en is met nog vier speelrondes te gaan al nagenoeg zeker van handhaving in de Eredivisie. De ploeg heeft elf punten voorsprong op de zestiende plek van FC Emmen.

Vitesse bezet de vierde plaats en maakt dus volop kans op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. Coach Thomas Letsch kan niet beschikken over de geschorsten Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Sondre Tronstad en Maxi Wittek en de geblesseerde Eli Dasa.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie