Dick Advocaat heeft het vrijdag nog maar eens opgenomen voor Steven Berghuis. De aanvoerder verloor vorige week in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0) zijn zelfbeheersing en pakte een rode kaart, maar zijn coach wil er niet te zwaar aan tillen.

"Het is totaal geen overweging geweest om zijn aanvoerdersband af te pakken", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie. "Berghuis vindt het een hele eer om aanvoerder van Feyenoord te zijn. Als je die band dan weg gaat halen na een uitstekende fase, dan zou dat voor hem als een enorme klap aankomen."

De 29-jarige Berghuis ging afgelopen zondag een kwartier voor tijd in de fout. Hij leed balverlies en uitte zijn frustraties met een tackle van achteren op Maximilian Wittek, die geblesseerd het veld moest verlaten.

Berghuis kreeg direct rood en accepteerde maandag een schorsing van drie duels (waarvan één voorwaardelijk), waardoor hij de komende duels met ADO Den Haag en Ajax mist.

"Ik heb hem deze week wel op de training gesproken, maar niet over dit incident", zei Advocaat. "Berghuis heeft zelf al aangegeven dat het stom en onnodig was. Als je op niveau hebt gespeeld, weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren, ook al mag het niet."

Steven Berghuis is voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn harde tackle tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

'Laten we niet denken dat we over iedereen heen kunnen lopen'

Door het doelpuntloze gelijkspel tegen Vitesse verzuimde Feyenoord om de Arnhemmers op de ranglijst te passeren (vierde om vijfde). Met nog vier wedstrijden te gaan dreigen de Rotterdammers in de play-offs te moeten strijden om een ticket voor de voorronde van de Conference League.

"Laten we nou vooral niet denken dat we over iedereen heen kunnen lopen", zei Advocaat over de kritiek op zijn ploeg na de remise tegen Vitesse. "Ajax stond vlak voor tijd ook op 1-1 tegen Vitesse. We hebben bovendien moeite om veel en makkelijk te winnen. Dat kost dit elftal veel kracht. Er moet een bepaalde strijd in de ploeg zitten om te kunnen winnen."

Tegen hekkensluiter ADO Den Haag moet Feyenoord zondag een eerste stap zetten naar een rechtstreeks ticket voor de nieuwe Conference League. Advocaat waakt wel voor onderschatting tegen de Hagenaars, die PSV, Vitesse en AZ dit seizoen al eens op een gelijkspel hielden.

"Laat dat een waarschuwing zijn voor ons. Het scheelt dat wij weten dat een gelijkspel niet genoeg is, we moeten winnen", aldus Advocaat. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

