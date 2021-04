De Oranjevrouwen treffen onder meer IJsland en Tsjechië in de Europese kwalificatiereeks voor het WK van 2023, zo heeft vrijdag de loting in Nyon uitgewezen. Nederland zit verder in groep C met Wit-Rusland en Cyprus.

Nederland hoorde op basis van de FIFA-ranking bij de negen hoogst geplaatste landen, wat een plek in pot 1 betekende. Daardoor werden de sterke landen Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Noorwegen, Italië en Denemarken ontlopen.

De winnaars van de negen poules plaatsen zich direct voor het WK. De nummers twee strijden in de play-offs om de twee overgebleven Europese tickets. Een derde team krijgt nog een herkansing in interncontinentale play-off.

Het WK van 2023 wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. De kwalificatiewedstrijden zijn tussen september 2021 en september 2022.

Nederland gaat de WK-kwalificatie in met een nieuwe bondscoach. Sarina Wiegman vertrekt na de Olympische Spelen van komende zomer en wordt bondscoach van de Engelse vrouwen. De KNVB is al bijna een jaar naar een opvolger voor haar.

Tot dusver deed Nederland twee keer mee aan het WK. Oranje werd in 2015 uitgeschakeld in de achtste finales en haalde bij de vorige editie in 2019 de finale, waarin werd verloren van de Verenigde Staten (0-2).