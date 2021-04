Ajax-trainer Erik ten Hag stond de afgelopen tijd in de serieuze belangstelling van enkele buitenlandse clubs. Hij lijkt na dit seizoen bij Ajax te blijven doordat hij vrijdag zijn contract met een jaar verlengde tot medio 2023.

"Er zijn zeker een paar clubs heel serieus geweest", zegt directeur spelerszaken Marc Overmars voor de camera van Ajax TV. "Erik ziet de mogelijkheden bij Ajax en dat er nog rek in het elftal zit. Anders moet je er ook niet aan beginnen."

Ten Hag werd in verband gebracht met enkele Duitse clubs, waaronder RB Leipzig en Eintracht Frankfurt, en ook Tottenham Hotspur. De Britse krant The Guardian meldde donderdag dat hij binnenkort zelfs een gesprek heeft met de Engelsen.

"Ik wil niet uitsluiten dat ik een andere club boven Ajax had kunnen verkiezen, maar ik weet wat ik hier heb", aldus Ten Hag. "Ik weet met welke mensen ik samenwerk, ik weet welke doelen we hebben en hoe we de volgende stappen kunnen zetten. Daarbij ben ik hier gelukkig."

"Ik zit met heel mijn hoofd en hart bij Ajax en dat is het enige wat telt. De geruchten geven aan dat we goed bezig zijn. Dan is een logisch gevolg dat spelers in de belangstelling komen, maar ook de trainers. De successen leveren niet alleen de credits op in Nederland, maar ook in het buitenland."

'We willen de topclubs in Europa ergeren'

Ten Hag heeft sinds zijn komst in januari 2018 al een aantal mooie successen behaald met Ajax. Zo is hij dit seizoen dicht bij zijn tweede landstitel met de Amsterdammers, pakte hij twee keer de KNVB-beker en bereikte hij in 2019 de halve finales van de Champions League.

"We willen de lat nog hoger leggen", vertelt Ten Hag. "We willen verder werken aan een succesvol, maar ook attractief Ajax. Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax weer op de kaart, maar we willen nog meer. De topclubs in Europa ergeren."

"De spelers die komen, de talenten... Daar kan Erik een hele grote rol in gaan spelen", voegt Overmars toe. "Volgens mij hebben maar drie trainers ooit de dubbel gepakt in Nederland. Dat is een mooie uitdaging, maar het belangrijkste is dat er nog rek in zit. Ik denk ook dat Erik steeds beter wordt als coach."

Overmars, die al een paar keer in verband werd gebracht met FC Barcelona en Arsenal, vertrekt komende zomer waarschijnlijk ook niet bij Ajax. "Ik heb de komende weken ook de nodige gesprekken met de club, maar voor mij is het allemaal niet zo spannend. Ik verwacht dat het allemaal wel weer goedkomt."

Ajax heeft met nog vier speelrondes te gaan twaalf punten voorsprong op naaste achtervolger PSV en heeft zondag in eigen huis tegen laagvlieger FC Emmen aan een gelijkspel voldoende om de 35e landstitel in de clubgeschiedenis veilig te stellen.

