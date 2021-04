Roger Schmidt heeft vrijdag benadrukt dat hij ook volgend seizoen trainer is bij PSV. De Duitser wordt in zijn geboorteland zo nu en dan in verband gebracht met Bundesliga-clubs, maar hij is hoe dan ook van plan zijn tot medio 2022 lopende contract uit te dienen.

"Ik ben niet bij PSV gekomen om na een jaar weer weg te gaan", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie voor het competitieduel met sc Heerenveen van zondag (16.45 uur). "Mijn doel was om hier minimaal twee jaar te blijven en daar sta ik nog volledig achter. Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen voor de prijzen te spelen."

De 54-jarige Schmidt is bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV, dat onder zijn leiding wisselvallig presteert. De Eindhovenaren maken geen kans meer op de landstitel en werden door aanstaand kampioen Ajax uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. In de Europa League strandde PSV in de zestiende finales tegen Olympiacos.

Door de mindere prestaties van PSV en de vacante posities bij Bundesliga-clubs als Eintracht Frankfurt en Hertha BSC wordt Schmidt in Duitse media in verband gebracht met een terugkeer in Duitsland. Die geruchten zijn niet onopgemerkt gebleven bij de voormalige coach van Bayer Leverkusen.

"In het voetbal zijn er altijd geruchten, daar kan ik niks tegen doen. Maar ik heb nu vaak genoeg gezegd dat ik bij PSV blijf. Hoe vaak moet ik het nog zeggen?", aldus Schmidt, die vorige week overigens nog niet in wilde gaan op de geruchten dat hij terug zou keren in de Bundesliga.

Roger Schmidt garandeert dat hij ook komend seizoen trainer is van PSV. Roger Schmidt garandeert dat hij ook komend seizoen trainer is van PSV. Foto: Pro Shots

Schmidt denkt dat meerdere aankopen nodig zijn

Schmidt hoopt dat zijn ploeg volgend seizoen wél tot het einde om de landstitel mee kan doen. De Duitser realiseert zich dat PSV komende zomer dan wel meerdere spelers moet halen, ook met het oog op een mogelijk vertrek van vaste krachten. Onder anderen Davy Pröpper wordt in verband gebracht met zijn oude club PSV.

"We zullen in binnen- en buitenland moeten kijken naar nieuwe spelers. Het is hier namelijk niet zo makkelijk om spelers te kopen, want die zijn over het algemeen duurder. Het maakt me niet uit of een speler jong of ervaren is, het gaat wat mij betreft om de kwaliteit van een speler", aldus Schmidt, die er rekening mee houdt dat spelers als Donyell Malen en Denzel Dumfries na dit seizoen kunnen vertrekken.

PSV versterkte zich voor volgend seizoen al met keeper Joël Drommel, die voor ongeveer 4 miljoen euro wordt overgenomen van FC Twente. Hij is gehaald met het oog op het mogelijke vertrek van Yvon Mvogo. De huidige eerste doelman wordt tot en met volgend seizoen gehuurd van RB Leipzig, maar de Bundesliga-club heeft een optie om hem eerder terug te halen.

In de slotfase van het Eredivisie-seizoen stevent PSV op de tweede plek en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League af. De Eindhovenaren staan, met nog vier speelronden te gaan, tweede met een voorsprong van drie punten op naaste belager AZ. Ook het doelsaldo van PSV is beter.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie