Erik ten Hag heeft vrijdag zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De succesvolle trainer ligt nu tot medio 2023 vast bij de Amsterdammers.

Ten Hag lijkt daardoor ook volgend seizoen de coach te zijn van Ajax. De Britse krant The Guardian meldde donderdag dat hij een van de belangrijkste kandidaten is om de nieuwe manager te worden van Tottenham Hotspur en dat hij binnenkort zelfs een gesprek heeft met de Engelsen.

Twee weken geleden liet Ten Hag al weten dat hij verwachtte bij Ajax te blijven. "We zijn bezig om een ploeg op te bouwen die niet alleen Europees op de kaart staat, maar ook kan wedijveren met de grote ploegen. Daar wil ik graag een vervolg aan geven", zei hij toen.

De 51-jarige Ten Hag is sinds januari 2018 de eindverantwoordelijke bij Ajax. Hij beleefde een moeizaam eerste half jaar, maar presteerde daarna geweldig met zijn ploeg. In het seizoen 2018/2019 pakte Ajax de landstitel en de KNVB-beker en haalde de club bovendien de halve finales van de Champions League.

Ajax stevent af op 35e landstitel

Vorig seizoen bleef Ajax prijsloos doordat de Eredivisie werd afgebroken vanwege de coronacrisis op het moment dat de club op basis van het doelsaldo aan kop ging. Dit seizoen veroverde Ajax echter de KNVB-beker en is het ook dicht bij het kampioenschap.

Ajax heeft met nog vier speelrondes te gaan twaalf punten voorsprong op naaste achtervolger PSV. Zondag heeft de Amsterdamse club in eigen huis tegen laagvlieger FC Emmen aan een gelijkspel voldoende om de 35e landstitel in de clubgeschiedenis veilig te stellen.

Ten Hag was eerder trainer bij FC Utrecht, het tweede elftal van Bayern München en Go Ahead Eagles. Daarvoor was hij als assistent werkzaam bij PSV en FC Twente. Met Go Ahead promoveerde hij in 2013 via de play-offs naar de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie