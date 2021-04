AS Roma-trainer Paulo Fonseca is behoorlijk kritisch op zijn ploeg na de afgetekende 6-2-nederlaag tegen Manchester United in de halve finales van de Europa League. De Portugees vindt dat zijn spelers het mentaal lieten afweten in de tweede helft.

Bij rust leidde AS Roma nog knap met 1-2 op Old Trafford, maar in de tweede helft ging het helemaal mis voor de ploeg die in de kwartfinales nog over twee duels te sterk was voor Ajax. Door twee doelpunten van Edinson Cavani en treffers van Bruno Fernandes, Paul Pogba en Mason Greenwood liep United uit naar een ruime zege.

"Het is moeilijk om te verklaren hoe het kan dat we na zo'n goede eerste helft in de tweede helft zonder agressie speelden, veel fouten maakten en ruimtes weggaven", zei Fonseca na de pijnlijke nederlaag. "Toen Manchester United het derde doelpunt maakte, hadden wij niet de mentale weerbaarheid om terug te komen."

Als oorzaak voor de nederlaag wees Fonseca niet alleen naar zijn ploeg, maar ook naar de blessuregevallen. Doelman Pau López en middenvelders Jordan Veretout en Leonardo Spinazzola moesten allemaal in de eerste helft uit het veld worden gehaald. Aangezien hij daarmee al zijn drie wisselmomenten had verbruikt, moesten Chris Smalling en Amadou Diawara met hun pijntjes doorspelen.

"We verloren te veel belangrijke spelers. Het is al heel lastig om überhaupt tegen Manchester United te spelen, laat staan dat je helemaal geen wissels door kan voeren. Het is positief dat we de halve finales bereikten en dat we in de eerste helft zo goed speelden, maar na rust ging alles verkeerd", aldus Fonseca.

Door het ruime verlies moet AS Roma volgende week in Stadio Olimpico voor een wonder zorgen om in de Europa League-finale tegenover Arsenal of Villarreal te mogen staan. "Het is voor mij nu heel moeilijk om aan de return te denken, want ik weet niet eens hoeveel spelers ik dan tot mijn beschikking heb. Daar maak ik me nu de meeste zorgen om."