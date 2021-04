Villarreal won de eerste ontmoeting met Arsenal in de halve finales van de Europa League donderdagavond met 2-1, maar de Spanjaarden waren na afloop toch behoorlijk geïrriteerd. Ze kunnen niet begrijpen dat de Londenaren in de tweede helft een penalty kregen.

Bukayo Saka ging twintig minuten voor tijd naar de grond na contact met Manu Trigueros, maar in de herhaling leek het erop dat de negentienjarige Engelsman het been van de Spanjaard zelf zocht en dat er niet zo veel aan de hand was. De VAR greep desondanks niet in en daardoor kon Nicolas Pépé het belangrijke uitdoelpunt maken.

"Het is de meest surrealistische penalty die ik in jaren heb gezien", zei een ontgoochelde Trigueros na de wedstrijd. "Ongelooflijk dat de VAR niet ingreep. Saka rende langs me en ik hield mijn voet op de grond omdat ik hem niet wilde raken. Ik was heel erg verrast toen ik hoorde dat Arsenal een strafschop kreeg."

Ook Villarreal-trainer Unai Emery, die in november 2019 na een dienstverband van ruim een jaar werd ontslagen als coach van Arsenal, geloofde zijn ogen niet toen scheidsrechter Artur Soares Dias naar de stip wees én de VAR niet ingreep.

"Het was helemaal geen penalty", baalde de Spanjaard. "De VAR is er om zulke beslissingen terug te draaien en om voor gerechtigheid te zorgen. We hebben zelf ook wat fouten gemaakt in de wedstrijd, maar we zijn vooral boos vanwege de fouten van de arbitrage die ons duidelijk pijn hebben gedaan."

Nicolas Pépé tekende twintig minuten voor tijd voor de belangrijke uittreffer tegen Villarreal. Nicolas Pépé tekende twintig minuten voor tijd voor de belangrijke uittreffer tegen Villarreal. Foto: Pro Shots

Arteta: 'We hadden weer een magisch moment van Saka nodig'

Met de op het oog makkelijke strafschop kwam Arsenal goed weg na een moeizame wedstrijd in Estadio de la Cerámica. 'The Gunners', die na een half uur al tegen een 2-0-achterstand aankeken, kwamen in de 57e minuut ook nog eens met tien man te staan nadat Dani Ceballos zijn tweede gele kaart kreeg.

"We hadden een magisch moment nodig en Saka wist daar weer eens voor te zorgen", zei Arteta over de man die de penalty versierde. "We zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat hij het verschil maakt, maar we kunnen niet altijd afhankelijk van hem zijn. Op andere vlakken moeten we het beter gaan doen."

Door de benutte strafschop van Pépé heeft Arsenal in ieder geval nog voldoende zicht op een plek in de finale. Zo is een 1-0-overwinning in de return van volgende week in het Emirates Stadium voor de Londenaren al genoeg om net als in 2019 de eindstrijd van de Europa League te bereiken.

"Natuurlijk stelt de nederlaag me teleur, maar het doelpunt van Pépé gaf ons het geloof dat we elke ploeg kunnen verslaan als we de juiste dingen doen en op ons niveau spelen. Het liep in deze wedstrijd niet echt vanwege de vroege tegendoelpunten, maar we leven nog", aldus Arteta.