Manager Ole Gunnar Solskjaer hoopt vurig dat Edinson Cavani ervoor kiest om een jaar langer bij Manchester United te blijven. De spits was donderdag in het eerste duel met AS Roma (6-2) in de halve finales van de Europa League goed voor twee doelpunten en drie assists.

"Edinson weet hoe ik erover denk. Hij weet dat ik het geweldig vind om hem in mijn ploeg te hebben. Edinson is veel meer dan een doelpuntenmaker. Hij straalt een bepaalde rust uit en slaagt erin om andere jongens beter te laten spelen", zei Solskjaer na de wedstrijd op Old Trafford tegen Engelse media.

De 34-jarige Cavani kwam in oktober 2020 transfervrij naar Manchester United en tekende een contract voor een jaar, met de optie op nog een seizoen. Het is echter onduidelijk of de Uruguayaan inderdaad nog een jaar langer bij United blijft. Volgens Engelse media zou Boca Juniors ook interesse in hem hebben.

"Hopelijk zien we hem hier volgend jaar weer, daar doe ik echt mijn best voor", zei de 48-jarige Solskjaer. "Ik heb hem al op het hart gedrukt dat Old Trafford met fans op de tribune een heel andere plek is. Manchester is een fantastische stad om te leven en ik hoop dat Edinson het gevoel krijgt dat hij bij ons wil blijven horen."

'Edinson brengt als ervaren speler meer in deze fase'

In de wedstrijd tegen AS Roma was Cavani weer belangrijk voor United door vlak na rust de 2-2 en de 3-2 te maken. De 118-voudig international was ook verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Bruno Fernandes en de 6-2 van Mason Greenwood. Twintig minuten voor tijd versierde hij de strafschop waar Fernandes uit scoorde.

"Edinson speelde geweldig", vervolgde Solskjaer zijn lofzang. "Natuurlijk miste hij ook een paar kansen. Maar als hij in een wedstrijd drie of vier goede mogelijkheden krijgt, zal hij altijd twee of drie keer scoren. In deze fase van het seizoen moeten de ervaren spelers meer brengen en dat heeft Edinson zeker gedaan."

Door de 6-2-overwinning lijkt Manchester United een plek in de Europa League-finale tegen Arsenal of Villarreal bijna niet meer te kunnen ontgaan. 'The Red Devils' wonnen het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi in 2017 voor het eerst door Ajax in de finale te verslaan. De return in Rome is volgende week.