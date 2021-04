Manchester United kan een plaats in de finale van de Europa League bijna niet meer ontgaan. De winnaar van 2017 boog donderdag thuis tegen AS Roma na rust een 1-2-achterstand om in een spectaculaire 6-2-zege.

AS Roma, dat in de kwartfinales Ajax uitschakelde, had lange tijd zicht op stunt. De Italianen kwamen weliswaar vroeg op achterstand, maar mochten dankzij goals van Lorenzo Pellegrini (penalty) en Edin Dzeko met een voorsprong de kleedkamer opzoeken.

In de tweede helft maakte Manchester United er een galavoorstelling van met doelpunten van Edinson Cavani (2 keer), Paul Pogba, Mason Greenwood en een benutte strafschop van Bruno Fernandes, die voor rust ook al had gescoord.

Bij AS Roma speelde Rick Karsdorp de hele wedstrijd mee. De rechtsback dwong na een knappe rush de penalty af waaruit AS Roma op gelijke hoogte kwam. Donny van de Beek bleef bij United de hele wedstrijd op de bank.

AS Roma mag volgende week donderdag in de return nog hopen op een wonder. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt op woensdag 26 mei tegen Villarreal of Arsenal de finale in Gdansk. De Spanjaarden wonnen het eerste duel in de halve finales donderdag met 2-1.

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij AS Roma. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij AS Roma. Foto: ANP

Roma schrikt net als in ArenA niet van achterstand

Manchester United ging op Old Trafford voortvarend van start. Na een schitterende combinatie met Pogba en Cavani passeerde Fernandes de keeper na een kleine tien minuten spelen met een fraaie stift.

Net als drie weken geleden in de Johan Cruijff ArenA (1-2) liet AS Roma zien niet in paniek te raken van een achterstand in een uitwedstrijd. De goed opgekomen Karsdorp zag amper vijf minuten na de 1-0 zijn voorzet op de hand van Pogba belanden, waarna Pellegrini de penalty benutte.

Bij een van de schaarse uitbraken kwam de nummer zeven van de Serie A na ruim een half uur spelen zelfs op voorsprong. Dzeko frommelde een voorzet van Pellegrini met wat moeite over de doellijn.

De Bosniër verzachtte daarmee de pijn van het geblesseerd uitvallen van drie van zijn ploeggenoten in de eerste helft. Zowel Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola als doelman Pau López moest voortijdig naar de kant, waardoor AS Roma de drie wisselmomenten al voor rust had verbruikt.

Edinson Cavani was in de tweede helft de uitblinker bij United. Edinson Cavani was in de tweede helft de uitblinker bij United. Foto: ANP

United walst over Roma heen in tweede helft

Toch leek een verrassing in de maak, maar na rust kantelde de wedstrijd volledig. Cavani, die op slag van rust nog een grote kans had laten liggen, schoot op aangeven van Fernandes in de 48e minuut prachtig in de kruising en maakte er zo 2-2 van.

Het bleek voor de nummer twee van de Premier League het sein om de druk nog verder op te voeren en daar was AS Roma niet tegen bestand. Cavani strafte een fout van de ingevallen doelman Antonio Mirante genadeloos af, waarna Fernandes een penalty benutte die was veroorzaakt door voormalig United-speler Chris Smalling.

De honger van de thuisclub, waar Van de Beek tevergeefs wachtte op een invalbeurt, was daarmee nog niet gestild. Pogba en Greenwood zorgden er in het laatste kwartier voor dat de return volgende week normaal gesproken een formaliteit is.