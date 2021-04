Villarreal heeft donderdag de heenwedstrijd in de halve finale van de Europa League tegen Arsenal slechts met 2-1 gewonnen. De Engelsen maakten met een man minder het belangrijke uitdoelpunt, waardoor alles nog open ligt in de return.

Villarreal stond bij rust met 2-0 voor, maar in de tweede helft kwam Arsenal ondanks een rode kaart voor Dani Ceballos terug tot 2-1. Ook de Spanjaarden eindigden het duel met tien man.

Villarreal, dat getraind wordt door voormalig Arsenal-trainer Unai Emery, stond al viermaal eerder in de halve finale van een Europees toernooi, maar bereikte nog nooit de eindstrijd. In 2006 was Arsenal nog te sterk voor Villarreal in de halve finales van de Champions League.

Arsenal kan in de Europa League het seizoen redden. De ploeg van Mikel Arteta staat in de Premier League teleurstellend tiende en in de FA Cup en de League Cup werd Arsenal al uitgeschakeld.

In de andere halve finale was Manchester United thuis met 6-2 veel te sterk voor AS Roma.

Manuel Trigueros juicht na zijn vroege openingstreffer voor Villarreal. Manuel Trigueros juicht na zijn vroege openingstreffer voor Villarreal. Foto: Pro Shots

Villarreal bij rust op comfortabele voorsprong

Villarreal, de huidige nummer zeven van La Liga, kende een droomstart in Estadio de la Ceramica. Manuel Trigueros scoorde al na vijf minuten met een laag schot.

De ervaren verdediger Raúl Albiol zorgde na een half uur voor 2-0. Na een hoekschop kon hij bij de tweede paal binnentikken.

Arsenal kreeg ook zijn kansen en dacht nog voor rust een strafschop te krijgen na een overtreding op Nicolas Pépé. De VAR had echter gezien dat de aanvaller kort voor de overtreding hands had gemaakt, waardoor de penalty werd teruggedraaid.

Arsenal protesteert na de rode kaart voor Dani Ceballos. Arsenal protesteert na de rode kaart voor Dani Ceballos. Foto: Pro Shots

Arsenal krijgt goedkope penalty

Al vroeg in de tweede helft werd de situatie nog penibeler voor Arsenal, omdat Dani Ceballos van het veld moest. De Spaanse middenvelder kreeg tweemaal geel van de Portugese arbiter Artur Soares Dias.

Villarreal liet met name via spits Gerard Moreno diverse kansen op een derde treffer. De tien man van Arsenal profiteerden daar in de 73e minuut van, met hulp van Soares Dias.

De arbiter zag een strafschop in een gemakkelijke valpartij van Bukayo Saka. Pépé schoot vanaf 11 meter recht door het midden raak: 2-1.

Kort daarna moest ook Villarreal met tien man verder, omdat Étienne Capoue zijn tweede gele kaart kreeg. Beide ploegen kregen nog kansen, maar de beslissing zal pas volgende week in Londen vallen.