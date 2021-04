FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft donderdag tegen Granada (1-2-nederlaag) een rode kaart gekregen omdat hij "Wat een figuur" heeft gezegd tegen de vierde official. Dat heeft de scheidsrechter op het wedstrijdformulier gezet.

Een kopie van het wedstrijdformulier verscheen donderdag op sociale media. "Nadat hij gewaarschuwd was, richtte Koeman zich opnieuw tot de vierde official en zei 'Vaya personaje' (Wat een figuur, red.) ", valt er te lezen.

Arbiter Pablo González Fuerte gaf in de tweede helft direct rood aan Koeman op advies van de vierde official. Koeman sprak kort na de verloren wedstrijd zijn onbegrip daarover uit. "Ik snap het niet, ik heb niks slechts gezegd tegen de vierde man. Ik heb hem niet beledigd of zo", beweerde Koeman.

"Het is ongelooflijk dat ik deze rode kaart heb gekregen. Maar als de vierde man de ster van de avond wil zijn, dan is dat gelukt. Bedankt."

Barcelona loopt koppositie mis

Koeman leek zich kort voor zijn rode kaart te ergeren aan het gedrag van enkele spelers van Granada. "Er waren wat toneelstukjes. De vierde man zei toen iets dat respectloos was. Misschien snapt hij zelf niet zo goed wat respect inhoudt. Nogmaals, ik begrijp het niet", mopperde de trainer.

Koeman werd in de 66e minuut, kort na de gelijkmaker van Granada weggestuurd. Vanaf de tribune zag de trainer hoe zijn ploeg thuis met 1-2 onderuit ging. Bij een overwinning was 'Barça' voor het eerst dit seizoen koploper van La Liga geworden.

Met nog vijf duels te gaan is de spanning in de titelstrijd enorm. Vier ploegen hebben nog een serieuze kans op de titel.

Stand bovenin La Liga 1. Atlético Madrid 33-73 (+38)

2. Real Madrid 33-71 (+32)

3. FC Barcelona 33-71 (+46)

4. Sevilla 33-70 (+23)

Koeman mist waarschijnlijk topper tegen Atlético

Doorgaans worden trainers na een rode kaart in Spanje voor twee duels geschorst. Dat zou betekenen dat Koeman de wedstrijden tegen Valencia en koploper Atlético moet missen.

Koeman kondigde aan dat hij overweegt in beroep te gaan tegen een mogelijke schorsing.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor beelden van de rode kaart van Koeman.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in La Liga