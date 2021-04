Ajax-directeur Edwin van der Sar is zeer teleurgesteld dat er komend weekend geen publiek welkom is bij de wedstrijden in het betaald voetbal. De Amsterdammers kunnen zondag thuis tegen FC Emmen de landstitel veiligstellen.

Afgelopen weekend waren er nog wel fans welkom bij Ajax-AZ. De hele speelronde in de Eredivisie was toen onderdeel van de overheidspilot 'testen voor toegang'.

"Wij vinden het onbegrijpelijk", reageert Van der Sar op het kabinetsbesluit om komend weekend geen publiek toe te laten. "Er zaten vorige week bijna 7.500 supporters in de ArenA, iedereen was getest. En het is allemaal naar wens verlopen."

"Het enthousiasme was enorm en goed voelbaar in het stadion. Dat smaakte naar meer, maar het wordt veel minder. Sterker nog: dit voelt alsof we terug bij af zijn", baalt de algemeen directeur van Ajax.

Ook Van de Sar spreekt van losse flodder

Omdat de cijfers van ziekenhuisbezetting met coronapatiënten nog steeds oplopen, wil het kabinet de pilot niet verlengen. Dat leidde eerder op de dag al tot teleurgestelde reacties van onder meer de KNVB, die de test van vorige week "een losse flodder" noemde.

"Ik sluit me aan bij de woorden van de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie die constateerden dat de pilot een losse flodder was en dat het niet uit te leggen is aan fans", zegt Van der Sar.

"We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld."

Ajax-FC Emmen begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Kevin Blom.

