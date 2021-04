Cristiano Ronaldo wacht een schadeclaim van 65 miljoen euro. Een Amerikaanse vrouw eist dat bedrag van de sterspeler vanwege een vermeende verkrachting in 2009, blijkt volgens The Mirror uit gerechtelijke documenten.

Kathryn Mayorga beschuldigt Ronaldo ervan dat hij haar vijftien jaar geleden in Las Vegas heeft verkracht, nadat ze elkaar hadden ontmoet in een nachtclub. Wegens een gebrek aan bewijs kwam het nooit tot een rechtszaak. Ronaldo heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In 2010 accepteerde Mayorga een vermeende som zwijggeld van 375.000 dollar (omgerekend circa 319.000 euro). In 2018 beweerde ze echter dat ze op dat moment eigenlijk mentaal te instabiel was om dat bedrag te kunnen accepteren. Haar advocaten probeerden die overeenkomst daarom ongeldig te laten verklaren.

Nu eist Mayorga een bedrag van in totaal 65 miljoen euro van Ronaldo. Daarvan zou ruim 20 miljoen zijn voor geleden pijn in het verleden, ruim 20 miljoen voor de toekomstige gevolgen en nog eens ruim 20 miljoen als boetedoening.

De advocaten van Mayorga claimen zestig getuigen te hebben die ze voor willen laten komen. Onder hen drie politiemensen, de zaakwaarnemer van Ronaldo en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli.

Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak.