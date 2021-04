De UEFA sluit zich aan bij de actie van Engelse voetbalclubs om dit weekeinde de sociale media te boycotten als protest tegen online racisme en discriminatie. De Europese voetbalbond legt zijn platforms van vrijdagmiddag tot en met maandagavond stil.

"Zowel op het veld als op sociale media zijn er misstanden geweest. Dit is onaanvaardbaar en moet gestopt worden, met de hulp van publieke en wetgevende autoriteiten en de socialemediagiganten", verklaarde voorzitter Aleksander Ceferin.

"Een cultuur van haat straffeloos laten groeien is gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Niet alleen voor het voetbal, maar voor de samenleving als geheel. We hebben genoeg van deze lafaards die zich verschuilen achter hun anonimiteit om hun schadelijke ideologieën te spuien."

Clubs in de Premier League, English Football League, Women's Super League en Women's Championship kondigden eerder aan dat zij komend weekeinde hun Facebook-, Twitter- en Instagram-accounts uitschakelen. Daarmee hopen ze gedaan te krijgen dat de platforms meer doen tegen de misdragingen op internet.

Veel spelers slachtoffer van online racisme

De voorbije maanden werden veel spelers online racistisch bejegend. Onder anderen Manchester United-spelers Anthony Martial en Marcus Rashford werden het slachtoffer.

De Engelse rugbybond en wielerbond lieten al weten mee te doen met de boycot. Ook de Duitse club TSG Hoffenheim sloot zich bij de actie aan. De UEFA is dus de volgende die zich solidair toont.

In februari schreef het Engelse voetbal nog een brief aan de grote socialemediabedrijven met een oproep om accounts die zich schuldig maken aan racisme en beledigingen te blokkeren. Daar is volgens de Premier League onvoldoende gehoor aan gegeven door Facebook, Twitter en Instagram.