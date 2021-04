Ajax zal komend weekend geen huldiging krijgen als het de landstitel veiligstelt. Vanwege de coronamaatregelen gaat de gemeente Amsterdam verhinderen dat er samenscholingen plaatsvinden in de buitenlucht.

Ajax heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen aan een gelijkspel voldoende om de 35e landstitel veilig te stellen. Eerder op donderdag werd al duidelijk dat de overheid in de komende speelronde geen publiek toestaat in de stadions en de gemeente Amsterdam wil dus ook geen openbare huldiging.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat met de politiechef en de hoofdofficier van justitie in overleg om het weekend zo kalm mogelijk te laten verlopen, schrijft Het Parool.

"Er kunnen in de stad geen momenten plaatsvinden waarop het kampioenschap gevierd wordt", zei Halsema tijdens een raadsvergadering. "We zullen voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen elkaar te treffen."

Ajax denkt na over een alternatieve huldiging

De gemeente hoopt dat Ajax-fans het kampioensduel thuis op televisie volgen. "Ajax denkt na over een alternatieve huldiging die op televisie te zien is. Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg, zonder verzameling van mensenmassa's", kondigde Halsema aan.

Ajax-FC Emmen begint zondag om 14.30 uur in een lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Afgelopen weekend mochten nog 7.500 toeschouwers aanwezig zijn bij de topper tegen AZ (2-0), waarin Ajax de landstitel officieus veiligstelde.

Na de wedstrijd zongen honderden supporters de spelers zondag toe, nadat die zich op het hoger gelegen parkeerdek lieten zien. De fans gingen naar huis nadat ze daartoe waren opgeroepen door directeur Edwin van der Sar.

