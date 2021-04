Voormalig Duits international Christoph Metzelder is donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden. De oud-verdediger van Real Madrid gaf voor de rechtbank in Düsseldorf toe pornografische bestanden van kinderen te hebben verstuurd.

De veertigjarige Metzelder, vader van een dochter van elf jaar, ontkende dat hij grotere hoeveelheden kinderporno in bezit had, wat hem ten laste was gelegd.

"Alles wat ik in bezit had, heb ik verstuurd, meer is er niet", aldus zei Metzelder, die sinds september 2019 verdachte was. Een jaar later werd hij in staat van beschuldiging gesteld. Naar verluidt stonden op de telefoon van Metzelder 297 compromitterende bestanden, maar hij spreekt zelf van achttien bestanden. Het zou gaan om pornografische bestanden waarop kinderen van onder de veertien jaar te zien zijn.

De rechtbank had al een voorwaardelijke gevangenisstraf in het vooruitzicht gesteld als Metzelder zou bekennen. Donderdag zei hij een straf te aanvaarden.

"Ik vraag ook vergeving aan de slachtoffers van seksueel geweld", aldus Metzelder. "Ik zal de fouten die ik heb gemaakt de rest van mijn leven met me meedragen."

Christoph Metzelder arriveert bij de rechtbank in Düsseldorf. Christoph Metzelder arriveert bij de rechtbank in Düsseldorf. Foto: ANP

Meltzelder speelde WK-finale in 2002

Metzelder stopte in 2013 als speler van Schalke 04 en speelde vijf jaar eerder zijn laatste van in totaal 47 interlands voor Duitsland. Hij was basisspeler in de verloren WK-finale van 2002 tegen Brazilië (2-0) en in 2008 startte hij in de eindstrijd van het EK tegen Spanje (1-0-nederlaag). Ook op het WK 2006 was hij een vaste kracht bij de Duitsers.

Met Borussia Dortmund, zijn eerste Bundesliga-club, werd Metzelder in 2002 kampioen van Duitsland en haalde hij dat jaar de finale van de UEFA Cup. In de eindstrijd in De Kuip tegen Feyenoord keek hij toe vanwege een schorsing.

Van 2007 tot 2010 stond Metzelder onder contract bij Real Madrid, maar mede door blessureleed kwam hij in Spanje weinig in actie. Na zijn carrière werkte Metzelder als analist voor de Duitse televisie en haalde hij zijn trainersdiploma.