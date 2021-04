Het Supporterscollectief Nederland baalt van het besluit van het demissionaire kabinet om komend weekend geen publiek toe te laten bij Eredivisie-wedstrijden. Volgens voorzitter Matthijs Keuning was het beter geweest om nogmaals voor deels gevulde tribunes te spelen.

"Wij vinden het kabinetsbesluit ondoordacht en onnodig. Dit is niet meer uit te leggen. We hebben het afgelopen weekeinde onder zeer strenge voorwaarden met succes supporters terug laten keren. En zelfs dat mag nu niet meer", aldus Keuning in een reactie op het besluit van donderdag.

Keuning spreekt van een forse klap, die flinke gevolgen kan hebben. "We hebben nog een paar wedstrijden om het seizoen nog enigszins positief af te sluiten. Dat gaan nu voorlopig niet lukken."

"Met het oog op het volgend seizoen was dit heel belangrijk geweest. Het zou supporters over de streep kunnen trekken weer een seizoenkaart te kopen. Maar met dit wispelturige beleid van de overheid gaan ze twijfelen. Niemand weet nog waar hij aan toe is."

Bij de topper Ajax-AZ waren zondag 7.500 toeschouwers. Bij de topper Ajax-AZ waren zondag 7.500 toeschouwers. Foto: ANP

'Kabinet gaat op onderbuik af'

In de vorige speelronde was (onder voorwaarden) voor het eerst sinds september 2020 publiek aanwezig bij de wedstrijden in de Eredivisie. De KNVB was enthousiast over het verloop en had goede hoop dat de pilot verlengd zou worden, maar het kabinet besloot donderdag anders.

"Ik denk dat de regering meer op het onderbuikgevoel afgaat dan op de inhoud", zegt Keuning. "Dat het al tot donderdag duurt voor er een beslissing komt, zegt genoeg. Clubs waren al begonnen met de voorbereiding, anders waren ze sowieso al te laat geweest."

Door het besluit speelt Ajax zondag in een lege Johan Cruijff ArenA de mogelijke kampioenswedstrijd tegen FC Emmen. Als de Amsterdammers minimaal een punt pakken, is de 35e landstitel in de clubgeschiedenis een feit.

Volgens Keuning is de kans op problemen juist groter nu er zondag geen publiek welkom is in ArenA. "Als er wat te vieren valt, gaan ze toch wel richting stadion. Zie het kampioenschap van Cambuur. Dan lijkt het mij veel veiliger dat er al een paar duizend getest en al in het stadion zitten. Misschien dat de mensen van de theaters nog kunnen wachten tot eind mei, maar wij kunnen dat niet. Half mei zit de competitie erop."