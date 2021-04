De KNVB heeft donderdag met grote teleurstelling gereageerd op het besluit van het demissionaire kabinet om de landelijke pilot met toegangstests niet te verlengen. Daardoor zijn er voorlopig geen supporters welkom bij Eredivisie-wedstrijden.

"In alle contacten met 'Den Haag' werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was", zo staat er in een gezamenlijke verklaring van de KNVB, de Eredivisie CV en de Eerste Divisie.

Afgelopen weekend waren er onder voorbehoud voor het eerst sinds september 2020 supporters welkom. Fans moesten zich van tevoren laten testen op COVID-19 en de stadions waren slechts voor een deel gevuld, maar de clubs waren enthousiast en ook de KNVB constateerde dat bij de stadions alles prima verliep.

De voetbalbond vroeg het demissionaire kabinet dan ook om de landelijke pilot te verlengen, maar na dagen onduidelijkheid werd besloten om er niet mee verder te gaan. "Dit is niet uit te leggen richting de clubs en fans. Zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie", doelt de KNVB op twee van de tien duels in de Eerste Divisie die komend weekeinde zonder fans moeten worden gespeeld. Alleen bij de wedstrijden van 30 april is beperkt publiek welkom.

Davy Klaassen kon zijn doelpunten tegen AZ van afgelopen zondag met supporters vieren, maar dat zal zondag anders zijn. Davy Klaassen kon zijn doelpunten tegen AZ van afgelopen zondag met supporters vieren, maar dat zal zondag anders zijn. Foto: Pro Shots

Supportersvereniging Ajax is teleurgesteld

Het is op dit moment wachten op de wijziging van de wet publieke gezondheid, die er voor moet zorgen dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot bijvoorbeeld sportwedstrijden. Het gaat nog even duren voor die wetswijziging is doorgevoerd en dus zijn clubs nog afhankelijk van pilots als die van vorige week.

Het kabinetsbesluit betekent onder meer dat Ajax zondag de kampioenwedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 14.30 uur) zonder de aanwezigheid van supporters moet afwerken. De Amsterdammers hebben aan één punt genoeg om voor de 35e keer in de historie landskampioen te worden.

"Wij vinden deze beslissing uiterst teleurstellend", zegt Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging van Ajax. "Wij roepen al sinds augustus 2020 dat er testenevenementen zouden moeten plaatsvinden. Nu dit de laatste tijd eindelijk gebeurde en succesvol bleek, is een dergelijke beslissing voor ons niet uitlegbaar aan de achterban."