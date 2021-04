Het kabinet heeft donderdag besloten dat de Eredivisie-wedstrijden van komend weekend zonder publiek moeten worden gespeeld. De KNVB hoopte juist dat er net als vorige week weer supporters aanwezig konden zijn in de stadions.

Het besluit betekent onder meer dat Ajax zondag de kampioenwedstrijd tegen FC Emmen zonder de aanwezigheid van supporters moet afwerken. De Amsterdammers hebben aan een punt genoeg om voor de 35e keer in de historie landskampioen te worden.

In de vorige speelronde was onder voorwaarden publiek aanwezig bij de wedstrijden in de Eredivisie. De KNVB was enthousiast over de gang van zaken en vroeg het kabinet toestemming om de pilotfase te verlengen, aangezien de wetswijziging publieke gezondheid langer op zich zou laten wachten. Het kabinet besloot echter anders.

"Dit besluit is zeer teleurstellend. Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september. Maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit", zeggen de KNVB, de Eredivisie CV en de Eerste Divisie in een gezamenlijke verklaring.

"In alle contacten met 'Den Haag' werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot (nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was."

De KNVB bleef de hele week hoop houden op een verlenging van de pilot. De voetbalbond besloot zelfs Heracles Almelo-VVV-Venlo van vrijdag naar zaterdag te verplaatsen zodat de Almeloërs eventueel supporters zouden verwelkomen, maar dat bleek tevergeefs.

