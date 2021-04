De UEFA benadrukt dat de Champions League-finale op zaterdag 29 mei gewoon in Istanboel gespeeld wordt, ondanks de oplopende coronacijfers en de lockdown in Turkije. Het plan blijft bovendien om publiek toe te laten in het Atatürk Olympisch Stadion.

"We zijn er zeker van dat de lockdown, die tot 17 mei duurt, geen invloed heeft op de finale in Istanboel", schrijft de UEFA donderdag in een verklaring. Het is niet duidelijk op hoeveel toeschouwers de UEFA inzet. Het Atatürk Olympisch Stadion heeft een capaciteit van 81.000.

Eind maart werden de coronamaatregelen al strenger in Turkije en sinds donderdag geldt een nationale lockdown. Scholen, winkels en restaurants zijn dicht en de autoriteiten moeten toestemming geven om naar een andere stad te reizen.

De maatregelen volgen op het oplopen van het aantal besmettingen, dat momenteel rond de 40.000 per dag ligt. Woensdag werden 341 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

Vorig jaar ging finale in Istanboel niet door

Door de slechte cijfers deden de afgelopen dagen geruchten de ronde over het verplaatsen van de eindstrijd, maar die worden door de UEFA nu dus ontkracht.

Vorig jaar werd de Champions League-finale al verplaatst van Istanboel naar Lissabon, waar in een leeg Estádio da Luz gespeeld werd. Istanboel kreeg daarop de eindstrijd van 2021.

De finale gaat tussen de winnaars van de tweeluiken tussen Chelsea en Real Madrid en Paris Saint-Germain en Manchester City. Chelsea en Real speelden dinsdag in Madrid met 1-1 gelijk en City won woensdag met 1-2 bij Paris Saint-Germain. De returns zijn volgende week.