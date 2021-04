RB Leipzig heeft donderdag bevestigd dat Jesse Marsch na dit seizoen Julian Nagelsmann opvolgt als trainer. De Amerikaan komt over van Red Bull Salzburg en tekent een tweejarig contract bij de Bundesliga-club.

Leipzig moest op zoek naar een nieuwe trainer nadat dinsdag officieel bekend werd dat Nagelsmann na dit seizoen naar competitiegenoot Bayern München vertrekt. De 33-jarige Duitser maakt voor naar verluidt 25 miljoen euro de overstap naar 'Der Rekordmeister' en tekent daar een contract voor vijf jaar.

De 47-jarige Marsch is geen onbekende voor Leipzig, want in het seizoen 2018/2019 was hij daar assistent-trainer van toenmalig coach Ralf Rangnick. Sinds de zomer van 2019 is hij trainer bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, de zusterclub van Leipzig.

Marsch leidde Salzburg vorig seizoen naar de landstitel en de beker en stevent ook nu af op het kampioenschap. De Oostenrijkse topclub, die de laatste zeven jaar de landstitel veroverde, staat in de kampioenspoule bovenaan met zes punten voorsprong op naaste belager Rapid Wien.

Eerder in zijn loopbaan stond Marsch aan het roer bij het Canadese Montreal Impact (2012) en New York Red Bulls (2015-2018) in zijn geboorteland. De oud-middenvelder was tussen 2010 en 2011 assistent-trainer bij het nationale elftal van de Verenigde Staten.

Net als dit seizoen met Salzburg komt Marsch volgend seizoen zo goed als zeker met Leipzig uit in de groepsfase van de Champions League. De Duitsers staan op dit moment tweede in de Bundesliga en lijken niet meer uit de top vier te kunnen vallen.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe RB Leipzig de komst van Jesse Marsch aankondigt.