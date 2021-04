Chris Smalling kan niet wachten voordat hij donderdag tegen zijn oude club Manchester United in actie komt in de halve finales van de Europa League. De verdediger van AS Roma bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan bij de Premier League-club door.

"Het is heel zeldzaam dat je in een wedstrijd iedere speler op het veld kent. Al helemaal voor zo'n belangrijk duel tussen de twee clubs die een belangrijke rol in mijn carrière vervullen", zei de 31-jarige Smalling in de aanloop naar het weerzien met zijn oude club.

De Engelsman speelde tussen 2010 en 2019 liefst 323 officiële wedstrijden voor Manchester United, waarmee hij onder meer twee landstitels veroverde en in 2017 de Europa League won door Ajax in de finale te verslaan. In het seizoen 2019/2020 werd Smalling verhuurd aan AS Roma en de Italianen namen hem daarna definitief over van 'The Red Devils'.

"Het is jammer dat er op Old Trafford geen fans welkom zijn, maar dat doet voor mij niks af aan het emotionele aspect van deze ontmoeting", aldus de 31-voudig international, die door blessureleed veel duels miste dit seizoen. Hij moest ook het gewonnen tweeluik met Ajax in de kwartfinales aan zich voorbij laten gaan.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe de spelers van AS Roma werden uitgezwaaid door de eigen supporters.

'Voor fans is het heel belangrijk om een prijs te pakken'

Woensdag werd nog maar eens duidelijk in hoeverre de Europa League leeft bij de supporters van AS Roma, dat in 2008 voor het laatst een prijs pakte. Een grote groep fans verzamelde zich in Rome om de spelers vlak voor vertrek een hart onder de riem te steken.

"Ik ben nu twee jaar in Rome en daardoor weet ik hoe belangrijk het is om een prijs te pakken. Het is te lang geleden", aldus Smalling. "Het is al een speciale wedstrijd en het geeft me alleen meer meer motivatie dat we ook nog eens tegen Manchester United spelen. Grotere wedstrijden bestaan er bijna niet."

De eerste ontmoeting tussen Manchester United en AS Roma begint donderdag om 21.00 uur op Old Trafford. De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Arsenal en Villarreal. De returns worden op 6 mei gespeeld.