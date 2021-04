Manchester City heeft woensdag een grote stap gezet richting de finale van de Champions League. Op bezoek bij Paris Saint-Germain zette de ploeg van manager Josep Guardiola in de halve eindstrijd een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege, waardoor de eerste finaleplek in het miljoenenbal binnen handbereik is.

Aanvoerder Marquinhos kopte na een kwartier binnen uit een corner en zette de thuisploeg, waar linksback Mitchel Bakker een basisplaats had, zo op voorsprong. Kevin De Bruyne maakte halverwege de tweede helft gelijk met een afstandspoging, die eigenlijk was bedoeld als voorzet. Riyad Mahrez bepaalde in de 71e minuut de eindstand uit een vrije trap.

Paris Saint-Germain eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart van Idrissa Gueye. De 31-jarige Senegalees trapte in de slotfase uit een sliding vol op de kuit van Ilkay Gündogan en moest meteen vertrekken.

City, dat pas voor de tweede keer in de clubhistorie in de halve finales van de Champions League staat, herstelde zich met de treffers van De Bruyne en Mahrez van een slechte eerste helft, waarin PSG de score veel hoger had kunnen laten uitvallen.

De winnaar van het tweeluik speelt in de finale tegen Real Madrid of Chelsea, de twee ploegen die dinsdag in Spanje met 1-1 gelijkspeelden. De returns staan volgende week dinsdag (Manchester City-PSG) en woensdag (Chelsea-Real Madrid) op het programma.

Marquinhos kopt binnen een kwartier raak

Paris Saint-Germain begon fel en kreeg na een kleine twee minuten al een goede kans om te scoren. Uit een razendsnelle aanval belandde de bal voor de voeten van Neymar, die hard op doelman Ederson Moraes schoot. Diezelfde Ederson voorkwam tien minuten later nogmaals een openingsgoal van Neymar door uitstekend te redden op een verrassend schot van de Braziliaanse superster.

Vlak voordat het eerste kwartier was voltooid was het alsnog raak in het lege Parc des Princes. Marquinhos stormde bij een hoekschop van Ángel Di Mariá het strafschopgebied in, zette zijn hoofd tegen de bal en kopte fraai raak in de verre hoek.

Het duurde tot de 21e minuut voordat City gevaarlijk werd. Bernardo Silva ontsnapte even aan de aandacht van Bakker, die de Portugees uit een lastige hoek nog bijna zijn doelman Keylor Navas zag verschalken.

Leando Paredes leek de zorgen voor de ploeg van manager Josep Guardiola na een half uur nog groter te maken, maar zijn kopbal uit een corner ging rakelings naast. Daartegenover stond in de slotfase een hard schot van Phil Foden, wiens poging door Navas werd gekeerd.

City herstelt zich knap na rust

Na rust drong City meer aan, maar kreeg PSG de eerste mogelijkheid om de score uit te bouwen. Marco Verratti kwam in de 55e minuut een teenlengte tekort om een harde voorzet van Kylian Mbappé binnen te tikken en vijf minuten later zorgde Kevin De Bruyne met een halve omhaal bijna voor de gelijkmaker.

In de 64e minuut was het alsnog raak voor De Bruyne, toen hij een vrije trap in één keer in het doel van Navas zag belanden. De 29-jarige Belg leek de bal voor te geven, waarna Navas verrast leek te zijn dat deze door niemand werd aangeraakt. Toen de Costa Ricaanse doelman in de gaten had dat de poging van De Bruyne gevaarlijk zijn kant op draaide, lag de bal al in de verre hoek.

City had door de goal van De Bruyne nieuwe energie gekregen en ging nadrukkelijk op zoek naar de 1-2. Die viel zeven minuten na de 1-1 uit een vrije trap van Mahrez, waarbij Navas er opnieuw niet goed uitzag. De 34-jarige doelman stond aan de grond genageld toen de vrije trap van Mahrez dwars door de muur in zijn doel belandde.

PSG probeerde het in de slotfase nog wel, maar legde zich neer bij de nederlaag toen Gueye met rood van het veld werd gestuurd. De Parijzenaren hadden zelfs nog voor een zwaardere opgave kunnen staan, als Foden vlak voor tijd oog in oog met Navas voor een hoek had gekozen en niet vol tegen Navas had opgeschoten.